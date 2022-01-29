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新北機車退出騎樓達13公里 今年目標再推3公里

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋區北門街今年預計執行機車退出騎樓計畫。圖／新北市工務局提供
新北市板橋區北門街今年預計執行機車退出騎樓計畫。圖／新北市工務局提供

新北市自2009年起開始執行機車退出騎樓計畫，搭配騎樓整平措施，還給民眾行的空間，去年針對五股水碓路、淡水沙崙路等多個區域持續實施機車退出騎樓，統計13年執行長度已達130公里。今年交通局配合府中美學計畫，針對板橋北門街府中美學商圈持續實施，預計新北市今年可執行長度約3公里。

為提供行人舒適行走環境，新北市自2009年開始執行機車退出騎樓計畫，以免民眾行走時與機車爭道。該計畫並因社區住戶較密集、安養中心、幼兒園等屬性需要較大避難空間等，因此計畫針對行人通行量較高路段、社區集合住宅、避難弱勢場所等三種區域執行。

新北市執行機車退出騎樓，至去年年底新北市執行總區域已達658處、130743公尺，今年將持續針對泰山方圓佰里社區、中和區福祥路及板橋北門街等區域執行機車退出騎樓，預計今年可執行長度約3公里。

由於新北市府目前正推動府中美學商圈改造，不僅拆除舊有天橋，也拓寬人行道面積，新北市交通局表示，機車退出騎樓計畫配合府中美學商圈改造，隨著養工處工程進度持續推進，逐步在府中商圈執行機車退出騎樓，目前已規劃北門街文化路1段至西門街段約300尺將於今年實施。

北門

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