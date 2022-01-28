視察春節返鄉交通疏運 侯友宜呼籲搭車做好防疫
今天是春節前最後一天上班日，新北市長侯友宜到板橋轉運站及板橋車站視察春節返鄉交通疏運情形。交通局表示，因應防疫，侯友宜未沿途發送福袋，避免人群集、增加傳染風險，並透過轉運站廣播向民眾拜年外。侯友宜表示，返鄉人潮比往常增加了一成多，他提醒返鄉團圓的民眾，搭乘大眾運輸交通工具要做好防疫。
委託國光客運經營的板橋轉運站於去年4月啟用，今年首次加入春節旅客疏運。國光客運表示，板橋轉運站有和欣客運、統聯客運、大有巴士、首都客運、葛瑪蘭和國光客運進駐，行駛路線包括桃園國際機場、龍潭、關西、竹東、台中、台南新營、麻豆、屏東、高雄、宜蘭、 礁溪、羅東等，平日平均總班次有161班、假日為235班，今年春節期間預計增加100班次，疏運約1萬名旅客返鄉過年。
台鐵於春節疏運期間（1月28日至2月7日）規劃再加開114列次加班車，並已於1月17日、18日及2月17日、18日加開大專生優惠列車計16列次，便利大專學生提前返鄉及節後返校。高鐵共加開463班次列車（南下231班、北上232班），總計12天提供2179班次列車的旅運服務。
交通局交通安全科科長林昭賢指出，2月1日至3日每日0時至12時， 國5石碇、坪林南下入口匝道進行封閉，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口，建議開車民眾改走106乙線和台9線北宜公路；交通局已經在全市的CMS配合發布訊息，轄區分局將針對交流道周邊道路加強疏導，新北市交控中心也將24小時全天候監控路況，也建議民眾出門前利用「新北即時交通資訊網」查詢國道、市區道路及觀光景點的即時交通路況。
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