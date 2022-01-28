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拜年影片被質疑違反行政中立 侯友宜這樣說

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，市府同仁跟大家一起拜年，這是一個平常的事情。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，市府同仁跟大家一起拜年，這是一個平常的事情。記者江婉儀／攝影

疫情升溫，內政部長徐國勇日前指出禁止政治人物跑攤。新北市議員擬參選人李宇翔質疑，近日新北市長侯友宜拜年影片曝光，有意參選的副發言人呂家愷也跟著露臉，認為侯只顧子弟兵。侯友宜說，市府同仁跟大家一起拜年，這是一個平常的事情。

李宇翔認為，疫情讓參選新人曝光大不易，不論晴雨一定要早起站路口，就是讓更多市民看見新人的努力和決心。這則廣告是否運用公共預算、違反行政中立，且呂家愷已在地方跑攤，難道市府成為侯家軍的選舉機器？李宇翔也質疑，侯友宜只顧子弟兵、市政優先擺一邊，侯友宜應說明清楚。

侯友宜表示，市府同仁跟大家一起拜年，這是一個平常的事情，祝福大家新年快樂。呂家愷回應，每逢過年都會有媒體邀請市府錄製賀年影片，和市府年輕同仁一起來向市民朋友來拜年，就是要祝福大家平安上好，平安祥虎。

侯友宜 拜年

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