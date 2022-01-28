避免群聚 北市社會局籲民眾勿自行發紅包或物資給街友

年節將近，台北市政府社會局表示，常有善心人士自發性到台北車站發送紅包及物資，卻造成民眾聚集，現在疫情升溫，也容易造成群聚風險，社會局呼籲民眾若想協助街友，把資源送到真正需要的人手上，可以捐款或把物資交給社會局，幫助人的同時也能阻止疫情擴散。

社會局表示，要過年了，常有民眾在過年前為了想協助街友或還願等種種理由，到台北車站或萬華等較多街友聚集的地方發紅包或物資，但過去發生過有不是街友的民眾也排隊領紅包，真正的街友沒拿到因此大鬧或和民眾衝突，也曾有過同一位街友收到十幾條毛毯，卻欠缺其他真正需要的物資。

社會局表示，民眾若自發到台北車站發物資易造成群聚，也影響台北車站周邊秩序及環境清潔，呼籲民眾切勿自行到台北車站或艋舺公園發物資或紅包，若要協助街友，可以捐款或把物資交給社會局，讓愛心能被有效運用，或接洽社會局中正社會福利服務中心或萬華社會福利中心，統一由市府整合物資捐獻。

社會局表示，市府為能讓街友於年節前感受到溫暖及照顧，近日已發放睡袋供街友禦寒，也提供基本生活及禦寒物資。

另外為了協助街友脫貧脫遊，由跨局處合作提供安置服務、經濟扶助、就醫、就業、生活重建及自立等輔導措施，且除了社會局社工人員外展關懷訪視，也結合了民間單位定期提供街友餐食服務，也由社會局委託社團法人人生百味文化建構協會經營管理轉角培力基地，提供女性街友關懷及盥洗空間，並與多家民間團體辦理街友住宿服務，關懷街友的生活與輔導自立。