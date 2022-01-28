保護學童安全 明起北市國小校園室內外場地暫停開放

疫情升溫，近期不少學童或學校職員確診，台北市教育局今天表示，考量12歲以下學童未能接種疫苗，為了維護師生及運動民眾的健康，從明天開始，台北市國小校園室內外場地全面暫停開放。

教育局表示，明天開始調整校園場地防疫措施，國小校園室內外場地全面暫停開放，國高中校園若室外場地和教學區區隔且有獨立動線者，戶外操場、戶外運動場等室外場地開放租借及使用，但仍暫停開放具接觸性運動設施；室內場地則暫不開放。

教育局表示，Omicron新型變異株威脅持續，且國內本土疫情尚未平息，市民須持續配合全程佩戴口罩、落實實聯制、體溫檢測等防疫規範，並接種疫苗，保護自己及家人、朋友的健康，共同維護學校及社區健康安全。