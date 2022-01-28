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違規囤放300公斤爆竹 中和五全百貨業者恐吃30萬罰單

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市消防局第七救災救護大隊今在中和區一家五金百貨行查扣重達303.67公斤、總火藥量99.8公斤爆竹煙火一批，依法沒入。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局第七救災救護大隊今在中和區一家五金百貨行查扣重達303.67公斤、總火藥量99.8公斤爆竹煙火一批，依法沒入。記者王長鼎／翻攝

新北市消防局第七救災救護大隊今天在中和區一家五金百貨行查扣重達303.67公斤、總火藥量99.805公斤爆竹煙火一批，依違反「爆竹煙火管理條例」規定全數依法沒入外，邱姓業者違法超量儲存爆竹煙火，恐面臨六萬元到三十萬元的罰鍰。

第七救災救護大隊國光分隊日前接獲線報指稱，轄區內一家五金百貨業者疑似囤放大量爆竹煙火，準備趁著新年期間販賣，轄區小隊長今天帶隊前往稽查，從建築物外部發現屋內擺放許多紙箱且有爆竹相關標誌，查緝人員於現場詳細告知業者爆竹煙火相關規定及其危險性，要求50多歲負責人邱姓男子配合清查，邱男一開始還藉口推托，周旋許久才同意配合清查。

經稽查人員現場清點，發現五金百貨行內非法儲存爆竹煙火約20箱，總重量303.67公斤、總火藥量99.805公斤，若不慎發生火災，後果不堪設想。

消防局第七救災救護大隊長洪萬見表示，違法製造、儲存及販賣的爆竹煙火經查獲，將依違反「爆竹煙火管理條例」規定全數沒入外，違法超量儲存爆竹煙火，還會面臨六萬元以上到三十萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿心存僥倖囤放大量爆竹煙火以免造成自身及公共安全危害，並提醒如發現可疑人車疑似有違法囤積爆竹舉動，請儘速通知119派員取締，過年期間民眾也請勿違規施放爆竹煙火，以維護公共安全。

新北市消防局第七救災救護大隊今在中和區一家五金百貨行查扣重達303.67公斤、總火藥量99.8公斤爆竹煙火一批，依法沒入。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局第七救災救護大隊今在中和區一家五金百貨行查扣重達303.67公斤、總火藥量99.8公斤爆竹煙火一批，依法沒入。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局第七救災救護大隊今在中和區一家五金百貨行查扣重達303.67公斤、總火藥量99.8公斤爆竹煙火一批，依法沒入。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局第七救災救護大隊今在中和區一家五金百貨行查扣重達303.67公斤、總火藥量99.8公斤爆竹煙火一批，依法沒入。記者王長鼎／翻攝

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