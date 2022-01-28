違規囤放300公斤爆竹 中和五全百貨業者恐吃30萬罰單

新北市消防局第七救災救護大隊今天在中和區一家五金百貨行查扣重達303.67公斤、總火藥量99.805公斤爆竹煙火一批，依違反「爆竹煙火管理條例」規定全數依法沒入外，邱姓業者違法超量儲存爆竹煙火，恐面臨六萬元到三十萬元的罰鍰。

第七救災救護大隊國光分隊日前接獲線報指稱，轄區內一家五金百貨業者疑似囤放大量爆竹煙火，準備趁著新年期間販賣，轄區小隊長今天帶隊前往稽查，從建築物外部發現屋內擺放許多紙箱且有爆竹相關標誌，查緝人員於現場詳細告知業者爆竹煙火相關規定及其危險性，要求50多歲負責人邱姓男子配合清查，邱男一開始還藉口推托，周旋許久才同意配合清查。

經稽查人員現場清點，發現五金百貨行內非法儲存爆竹煙火約20箱，總重量303.67公斤、總火藥量99.805公斤，若不慎發生火災，後果不堪設想。