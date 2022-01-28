宗教博物館蔬食短片圍爐 法鼓山直播除夕撞鐘

世界宗教博物館今天表示，響應聯合國「跨宗教和諧週」推出短片與主廚的食譜與大家圍爐。法鼓山則於31日晚間9時起，由僧團法師代表為世界祈福，撞響108聲法華梵鐘。

世界宗教博物館今天以新聞稿表示，每年2月第1個星期為「跨宗教和諧週」，適逢農曆春節以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，以線上影片取代實體活動。第1支影片為「黑暗中，看見信仰的光輝」，邀不同宗教傳統信仰者，在黑暗中分享各自的信仰。

宗博館表示，另1支影片「餐桌上的信仰」，由4名不同信仰的信徒一起圍爐，各自帶來不同年菜，說明料理的涵義，分享食物、生命、信仰間的緊密關係；也公開「型男主廚」陳鴻等人的食譜，做出別出心裁的「蔬食佛跳牆」、「陰陽飯」、地中海美食「沙卡蔬卡」年菜，呼應近年來減少肉食有益健康的概念。

宗博館表示，除夕（1月31日）到大年初三（2月3日）休館後，2月4日起持續開館。常設展區後面的展櫃展出佛典珍寶的「龍藏經」復刻本。

宗博館館長馬幼娟表示，邀大家虎年走春，體驗宗博館和自心對話的淨化空間，讓各宗教的守護神明，帶來滿滿的能量與祝福。

法鼓山也發布新聞表示，31日晚間9時起，將於世界佛教教育園區法華鐘樓，由僧團法師代表為世界祈福，撞響108聲法華梵鐘。

法鼓山說，配合防疫取消法鼓山各分寺院新春期間實體法會，除夕活動會場法華鐘樓將暫時停止開放民眾入園；方丈和尚果暉法師將於撞滿108響鐘後，透過網路直播發表新年祝福。

位於新北市貢寮的靈鷲山以新聞稿表示，為保護大眾健康落實防疫規定，取消原規劃的迎財神及「與師有約」團拜；各殿堂加強環境消毒、管制人流；網路直播除夕賀歲拜願、初一（2月1日）「大悲心陀羅尼經」經牆啟用大典、與初一至初五（2月5日）的新春祈福法會；提醒上山民眾提早預約，登記實聯制，讓走春禮佛更安心。