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雙層餐車遭禁餐業者冤 北市將行文中央盼開放營運
台北市雙層觀光餐車去年底對外亮相，購票旅客可以一邊透過特別打造的透明車體飽覽北市市區風光，還能一邊在車上享用專人服務的星級飯店料理，但目前被中央以疫情嚴峻為由，下令運輸工具應禁餐，但合作業者認為雙層餐車性質應是餐廳，不該被禁。北市副市長蔡炳坤說，北市已行文中央說明，希望能開放營運。
全台首輛「台北市雙層餐車」去年底開放訂位，旅客可在車上享用五星級餐點，新穎的服務在網路上暴紅，一位難求。但沒料到本土疫情升溫，交通部宣布1月23日起大眾運輸運具內禁止飲食，該車雖以推廣觀光為目的，用餐旅客皆須實名購票，卻因屬市區客運一環，被迫暫停營運。
對此，蔡炳坤今天在防疫記者會上指出，北市日前有接到交通部行文，說明國內公車、高鐵及台鐵都禁止在車上用餐，雙層餐車因屬於在市區行駛的公車，目前也已先停止供餐。
蔡炳坤接著說，但北市有正式行文給中央，希望可以開放營運，因為雙層餐車和一般公車不太一樣，有特定的預約用餐對象，也沒有上下車問題，就一路到底，因此北市的態度是希望可以開放。
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