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樂活夜櫻季29日登場 北市警規劃交管措施

中央社 / 台北28日電

2022樂活夜櫻季29日登場，台北市警方針對康樂街附近規劃交通管制，每天上午9時至晚間10時，因周邊道路路幅狹小、停車空間有限，呼籲民眾可搭大眾運輸工具到場賞櫻

台北市警察局內湖分局今天發布新聞資料表示，2022樂活夜櫻季1月29日至2月28日在樂活公園舉行，預期將吸引大量遊客賞櫻，為維持周邊道路順暢，規劃交通疏導、管制措施。

警方指出，交通疏導管制範圍包含康樂街、康樂街61巷、康樂街61巷15弄、康樂街85巷；管制時間從1月29日至2月28日，每天上午9時至晚上10時。

警方呼籲，樂活公園周邊道路路幅狹小，停車空間有限，民眾可搭大眾運輸工具到場賞櫻，若自行開車，應配合員警及義交指揮、疏導，屆時將加強取締違規停車，以維護現場交通順暢。

台北市工務局指出，2022樂活夜櫻季1月29日將在內湖區樂活公園登場，活動時間至2月28日，現場有約5成櫻花已盛開，包含寒櫻、八重櫻、吉野櫻等不同品種櫻花樹。

工務局表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為避免群聚，樂活夜櫻季開幕式改為線上直播，盼以點燈、祈福方式與市民分享。

工務局指出，提醒民眾參與樂活夜櫻季，務必做好個人健康防護措施及配合防疫規範，現場禁止飲食，拍照不可脫口罩，戶外應保持安全社交距離。

賞櫻 北市 櫻花

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