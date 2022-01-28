疫情升溫 議員捐防疫設備助林口200處社區防疫

Omicron疫情蔓延六都，民眾防疫物資需求增加，新北市議員蔡淑君表示，近日不斷接獲許多社區主委或物業來服務處求援，經了解後超過200處社區有需求搶登記，她與先生自掏腰包，加上熱心好友贊助，即日起將把800台測溫機跟噴霧洗手機配送到有需要的社區。

蔡淑君說，Omicron來勢洶洶，傳播力速度快，也讓不少社區人心惶惶，分別要求管委會加裝免接觸消毒設施，不過部分社區並未編有預算，急忙向她詢問求救。

她與先生林光中認為防疫優先，不可輕忽，夫妻倆自掏腰包向友人訂購一批防疫物資，盼能在年前到貨，過程中君漾廣告總經理李志傑得知此事，更熱情贊助其中200台經費，用來回饋鄉親。

蔡淑君今天於臉書PO文，告知首波800台機器已經抵達服務處的好消息，此次供應的型號有三種，包括紅外線測溫儀、自動測溫消毒一體機與智能感應免手洗機，依各個社區需求開始展開配送，能放大廳也可裝在電梯內，讓大家都能當個防疫小尖兵。

蔡淑君表示，首波登記就有200多個社區，可以反映出抗疫需求相當強烈，第二波登記預計將再農曆年後公布，希望透過這樣的拋磚引玉，有更多的熱心企業家入援助，讓林口當地成為一個最安全的防疫地區。