汐止文化里櫻花開五成 晚上亮燈夜櫻迷人

每年汐止康誥坑溪沿岸的櫻花盛開，都吸引好多人賞花，今年早開了幾天，目前櫻花大概開了五成左右，步道上除了延續去年設置了打卡點，沿岸邊坡也裝了不同顏色的圓燈，晚上六點燈亮，欣賞夜櫻也很美。

文化里長余寶聰說，在過年這段期間應該是文化里櫻花最盛開的時候，剛好春假到福興宮拜拜也可以到康誥坑溪賞櫻，目前櫻花開了五成，那防疫期間也呼籲大家來賞花時，也要戴口罩保護自己也保護別人，做好防疫工作。另外，今年比較特別的是因為前幾年有裝太陽能圓型燈，但是因為考量到太陽的關係，所以，市府景觀處改接電源，現在溪畔裝了五十個燈，炫麗七彩燈光搭配夜櫻及溪流的美景很迷人。

趁著好天氣，議員白珮茹也來賞花，康誥坑溪步道這幾年營造成為櫻花大道，富士櫻、山櫻花，桃紅色花朵爭妍比美，悠閒的走在步道上，抬頭就是櫻花林，一旁還設置了打卡點，拍照有不同風情，而晚上也很有看頭，除了公所裝的led燈可以賞夜櫻之外，溪裡頭白天看到一顆顆大小不一的白色圓球，晚上燈亮會轉換不同顏色。

新北市議員白珮茹表示，文化里的櫻花大概已經開了四、五成，因為，這裡有廟宇還有櫻花盛開，來這邊走真的很有日本的味道，因為它就在河流的旁邊，歡迎大家來走走是過年出遊的好景點，因應文化里櫻化季，市府景觀處也在康誥坑溪兩岸裝了夜間的景觀燈，讓大家來賞櫻更有氣氛，康誥坑溪的櫻花從白天到晚上都很美，歡迎大家來走走賞花。