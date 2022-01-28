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淡水民權公園增體健設施 民眾遊樂更完善

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
新北市議員蔡錦賢特別爭取竹圍民權公園增設5個項目設施，讓居民有更完整的體健及遊樂設施能夠使用。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員蔡錦賢特別爭取竹圍民權公園增設5個項目設施，讓居民有更完整的體健及遊樂設施能夠使用。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水竹圍地區的竹圍民權公園，是在地少數大型的公園設施，在105年啟用後，附近居民家長帶著家中小孩，或是長者運動休閒的好去處，經新北市議員蔡錦賢特別爭取增設5個項目設施，讓居民有更完整的體健及遊樂設施能夠使用。

新北市議員蔡錦賢表示，竹圍地區人口集中，公園數量不多，因此更要加強每個公園的設施，這一次增加了體健設施，包括雙人腹肌板、雙人座推器、高低單槓及2座兒童搖搖馬設施，就是希望讓長者能夠充份運動，伸展筋骨保持身體健康，孩子也可以玩的開心。

民權里長江瑟媚說，這座公園每個星期都會由里環境志工，一起來整理清潔，也希望大家共用維護好公園環境，再加上議員經費增加設施，讓公園更完整。另外公所未來也會與市議員來配合，將淡水區的公園變得更好玩又健康，讓民眾居住休閒品質更好。

淡水

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