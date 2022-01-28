確保交通順暢過新年 林口警加強景點管制

為期9天的農曆春節連假將至，林口區竹林山觀音寺於111年2月1日至2月6日(農曆元月初一至初六)將有眾多信眾參香，因此，林口警分局於上述期間每日7時至17時對周邊道路執行車流進、出管制，請民眾多加配合。

針對竹林山觀音寺(林口路、竹林路)，佳林路、寶林路、東林街、中山路、文化一路沿線路口及周邊之各重要交通路口規劃交通疏導崗疏導車流，除管制區內住戶可憑通行證辯證進入東林街外，其餘車輛均應由竹林路(林口國小端)進入管制區，並遵行單向通行管制。

為維護寺區車流避免雍塞，寺方業借用文化一路與四維路口之大型停車場供香客免費停車，並有專責接駁車往返該停車場與寺方，建議民眾於2月1日(初一)至2月6日(初六)間可多利用該免費停車場，避免進入寺區周遭陷於車陣中；除上述接駁站外，如民眾搭乘捷運，寺方於機場捷運A8站(長庚醫院立體停車場旁)、機場捷運A9站(文化三路)設有臨時站牌接駁香客往返，以避開交通壅塞之車潮。

此外，為因應年節採買人潮，林口警分局將於轄內三井OUTLET購物中心及各傳統市場周邊加強交通疏導，實施彈性車輛進出管制、行向分流等交通管理措施，同時加強違規停車取締，亦建議民眾能搭乘大眾運輸工具、多多體驗新營運之林口公車轉運站。

林口警分局呼籲自行開車採買的民眾，可利用「新北市公共停車場資訊查詢系統」查詢停車空間，並多加利用賣場周邊公有停車場(如：文化三路與忠孝三路口機一平面停車場)，切勿任意違規停車影響交通。賣場業者亦會派員於賣場出、入口，協助疏導管制或導引至其他停車場，如車輛於滿場時仍占用道路排隊等候進場，警方將實施「滿場機制」驅離措施，違規者將予取締。

為因應市區主要道路將湧現返鄉與外出旅遊車潮，林口警分局也要求所屬員警，務必維護轄區交通順暢及加強取締各項違規，同時也希望用路人遵守交通規則，共同維護春節連假期間交通順暢平安。