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金山巷子內新店開張 花藝結合美食好療癒

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區中山路277巷內有間集合永生花藝與美食的複合式廚坊開張，特別讓花藝與美食做結合。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區中山路277巷內有間集合永生花藝與美食的複合式廚坊開張，特別讓花藝與美食做結合。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區中山路277巷內有間集合永生花藝與美食的複合式廚坊開張，花藝師不只是想要將永生花藝發揚光大，更希望傳遞給來店裡的客人一種放鬆療癒的感受，特別讓花藝與美食做結合，在家鄉北海岸深耕，要讓更多的鄉親能夠就近體驗製作永生花與品嚐美食，調適生活的緊張步調，也讓生活環境更花漾繽紛。

花義思廚坊主廚方凱呈指出，店內裝飾都出自花藝師的巧手，每一個用餐角落都像是個夢幻的拍照景點，還有推出餐飲結合永生花藝ＤＩＹ的套裝活動，要讓來用餐的顧客不但可以欣賞永生花藝，還有自己製作永生花盆栽、飾品的機會，此外，廚坊製作的餐點也不簡單，招牌的鮮捲青醬義大利麵，鮮捲是老闆漁船自己抓，品質、鮮度都有保證。

小小的店面，每一個角落都可以見到佈置的用心，換個位置就是不同的景色，而廚房裡的風景更是療癒，主廚巧手變化下，一道道拿手美食就變化上桌，搭配店內的裝飾，料理不但味道美味，盛盤裝飾都有用心，希望每一個細節都可以讓顧客感受到美美的氛圍。

花藝師高麗雪說，一直以來都想要將ＤＩＹ創作、製作永生花作品的療癒感受帶給來店裡的顧客，也希望前來品嚐美食的客人，可以在永生花裝飾的每一個角落找到生活的療癒，在花藝師佈置得輕鬆氛圍中享受永生花漾美好人生。

金山

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