斥資千萬元打造 貢寮澳底公園全齡都能玩

貢寮區澳底地區的澳底公園，幅員廣大，近年來陸續斥資共千萬元，打造一座全齡都適合遊憩的公園，包括公廁也煥然一新，共融由具和體健設施，讓大人小孩都好喜歡，剛完工沒多久就有很多小朋友前來遊玩。

好不容易等到天氣放晴，這些剛放寒假的孩子們就可以到剛完工的九孔殼造型溜滑梯來好好放電，這裡是貢寮區的澳底公園，幅員遼闊，這兩年來市府投入千萬元經費，要將澳底公園打造成全齡共融的親子公園。

市議員林裔綺說，澳底地區人口占貢寮區的三分之一，年齡層分布都是長者和小朋友，為提供給大人小孩完善的休憩場所，爭取打造貢寮第一座特色公園，感謝新北市府的經費挹注，貢寮區公所發包設計，將原有的澳底公園重新大改造，成為一座全齡共融的特色公園，尤其九孔殼造型的溜滑梯，更是公園裡最大亮點，試玩後發現很刺激，但也很安全，很適合大小朋友一起玩。

貢寮區長鍾耀磊進一步說明，澳底公園從前年便著手進行改造，包括周邊的設施，讓人詬病的公廁整建後也煥然一新，這樣前後斥資一千多萬，未來還會陸續改善公園內的舞台還有汰換老舊的遊憩設施，提供給民眾更完善的全齡遊憩公園。