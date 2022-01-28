鴨鴨地景「北漂」八里文化公園 遛小孩地點再+1

新北市高灘地管理處去年在三重打造可愛鴨鴨地展，高灘處表示，去年錯過的民眾不要惋惜，鴨鴨藝術裝置已轉移到八里十三行文化公園常態性展出。高灘處也提醒，民眾來公園仍要做好防疫措施，園區內不得抽菸、亂丟垃圾。

高灘處表示，從三重鴨鴨地景遠遊過來的鴨鴨們有四米高的可愛鴨鴨雪屋，從文化公園的滑草場滑下，感受著風的吹拂，彷彿落入鴨鴨雪屋的懷抱，盪著鞦韆像是盪進了摘星座椅的浪漫星河裡。

從樹裡俏皮探出頭的鴨鴨、圓滾滾的鴨鴨雪人堆張開雙翅歡迎各位大朋友小朋友與牠們留下一張張活潑可愛的美好回憶，玩累了與薑餅人一起喝杯咖啡Take a break，看著暖陽照著融雪的小屋感受著春天的腳步，讓鴨鴨們陪民眾看著每一道不同的風景。如要前往十三行文化公園，可搭捷運轉公車或是自行開車。

【交通資訊】

1.捷運前往忠義站：轉乘公車682號往挖子尾班車→於挖子尾站下車步行約八分鐘抵達八里文化公園。

2.捷運前往關渡站：轉乘公車紅13至十三行文化公園下車→抵達八里文化公園。

3.捷運前往淡水站：轉乘渡船至左岸公園站→公車紅13至十三行文化公園下車→抵達八里文化公園。

4. 捷運前往淡水站：轉乘渡船至左岸公園站→騎自行車(約20分)抵達八里文化公園。

【自行開車】

1.台64線行駛至八里出口下交流道→台15線往八里方向前進→西濱公路→商港路→商港路三段右轉→博物館路→抵達八里文化公園。