車流量路段違停嚴重 北市新增3科技執法地點

台北市內主要幹道車流量高，確有不少民眾貪圖一時方便違規停車，導致道路壅塞與用路安全。北市交通大隊近日已於台北轉運站、南港車站與內湖路一段建置「違規停車科技執法設備」，將於3月1日開始執法。

北市前年推動科技執法，目前共有7處執法路段，包括建國高架、市民高架、市府轉運站、台北車站、吳興街台北醫院前、中山北路2段馬偕醫院前、鄭州路與西寧北路口，主要取締違規停車、並排停車和白牌車、大貨車上高架，本次將再新增台北轉運站、南港車站和內湖科技園區，一共10處。

交通大隊指出，台北轉運站、南港車站因位居主要幹道，為民眾轉乘交通樞紐，內湖路1段739號前則鄰近內湖科技園區、捷運站及著名美食街，周邊常有違規停車情形，影響用路人通行順暢與安全，北市警局已在該3處路段建置違停科技執法，針對違規停車、並排停車逕行舉發，目前為測試及宣導期，預計3月1日上線執法。

交大執法組組長黃孝勳表示，新增科技執法的的3個路段中，去年警方或民眾取締違規停車件數，市民大道1段（台北轉運站）共有2671件、市民大道8段（南港車站前）有1317件、內湖路1段（內科）最多，有1萬279件。

黃孝勳說，違規停車占用道路可能會阻礙其他駕駛人或行人的視線，或導致駕駛為了閃避違停車輛而發生交通事故，可能需負擔肇事責任。

交通大隊說，違規停車科技執法設備，是透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發；依道路交通管理處罰條例規定，違規停車可處600元到1200元罰鍰，並排停車開罰2400元。