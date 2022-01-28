快訊

高雄女童遭噴槍奪命 他驚爆自己非生父「要控生母詐欺」

疫情續燒！桃園今午公布14處確診足跡 賣場、托嬰中心入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／春節仍需宣導防疫 侯友宜慰問一線員工

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜上午至新店區公所慰問春節留守同仁。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜上午至新店區公所慰問春節留守同仁。記者李定宇／攝影

農曆新年將至，新北市長侯友宜今上午前往新店行政園區慰勞區公所、戶政事務所、衛生所等第一線同仁，感謝同仁在這一年疫情期間為民服務的辛勞，年假期間也持續堅守防疫宣導與居檢關懷稽查工作，齊心對抗疫情，侯友宜表示，春節期間除交通、治安以外，防疫更需做到位，讓新北平安過好年。

侯友宜表示，新店行政園區共有12個行政單位進駐，提供市民一站式服務。區公所同仁在疫情期間為讓轄內長輩、居民擁有疫苗保護力，同仁全力支援疫苗接種站，密切緊盯每個確診個案，防堵疫情擴散，對於穩定區域疫情有著極大貢獻。

他說，去年疫情嚴重，今年疫情再起，第一線區公所、分局、衛生所同仁都很辛苦，春節期間不能休息要宣導防疫、居家關懷、個案出現精準疫調、做好防疫措施，春節期間市民休息時，除治安交通以外，防疫也需做到位，讓市民過好年，期待守住疫情，讓新北平安過好年。

民政局長柯慶忠表示，目前Omicron變異株擴散，區公所更加嚴密執行春節檢疫專案，與衛政、警政等相關單位聯合稽查，關懷人員春節期間也不停歇，針對返回社區居檢之個案，及其同住家人嚴格管控，同時宣導非居檢者禁止進入居檢者自宅聚會、群聚，維護社區安全。

另外，各區公所春節期間重點熱門時段，皆會派員到轄內人潮較多風景區防疫宣導，請民眾走春也務必遵守防疫規範，並全程配戴口罩、注意安全距離，也請轄內宮廟及宗教活動務必配合防疫政策，一起安心過好年。

新北市長侯友宜上午至新店區公所慰問春節留守同仁。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜上午至新店區公所慰問春節留守同仁。記者李定宇／攝影

疫情 春節

延伸閱讀

影／春節人潮移動高峰 侯友宜籲注意防疫、用餐距離

北市規劃2.5級防疫SOP 侯友宜說出標準做法

新北籲辦年貨一次買足 避免重複出入市場

辦年貨市場人潮增 侯友宜呼籲一次買足

相關新聞

北市失業勞工子女就學補助 最高2.6萬元即日起申請

北市勞動局針對設籍北市、民國110年10月1日至111年3月31日期間「非自願離職」的失業勞工，即日起至3月31日止，受...

獨／周勝考四連霸夢碎 藍營新北議會書記長換人當

新北市議會國民黨團上周五進行書記長改選，連三霸的周勝考與新生代議員廖先翔正面對決，最終在黨團大會提議進行假投票、議長協調...

影／春節仍需宣導防疫 侯友宜慰問一線員工

農曆新年將至，新北市長侯友宜今上午前往新店行政園區慰勞區公所、戶政事務所、衛生所等第一線同仁，感謝同仁在這一年疫情期間為...

金山金美國小通學步道安全寬闊了 很平整也沒樹根隆起

新北市金美國小周邊是金美里社交遊憩及聚會中心，有人行道鋪面不平整、樹根隆起、電信設施歪斜、淨寬不足等問題，金山區公所已完...

為病女做天然料理 竟成邦交國創意餐

自從活潑可愛的女兒罹患血癌，「真食手作」餐廳負責人廖千慧夫妻決定讓女兒獲得最周全照顧，從食物開始健康管理，打造全天然手工...

無添加物料理 廖千慧做出特色

從製作無添加物的醬料，到無添加物的料理，對於完全沒有廚師經驗的廖千慧來說，是種艱難的挑戰，如果要投入經營無添加物料理，熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。