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影／春節仍需宣導防疫 侯友宜慰問一線員工
農曆新年將至，新北市長侯友宜今上午前往新店行政園區慰勞區公所、戶政事務所、衛生所等第一線同仁，感謝同仁在這一年疫情期間為民服務的辛勞，年假期間也持續堅守防疫宣導與居檢關懷稽查工作，齊心對抗疫情，侯友宜表示，春節期間除交通、治安以外，防疫更需做到位，讓新北平安過好年。
侯友宜表示，新店行政園區共有12個行政單位進駐，提供市民一站式服務。區公所同仁在疫情期間為讓轄內長輩、居民擁有疫苗保護力，同仁全力支援疫苗接種站，密切緊盯每個確診個案，防堵疫情擴散，對於穩定區域疫情有著極大貢獻。
他說，去年疫情嚴重，今年疫情再起，第一線區公所、分局、衛生所同仁都很辛苦，春節期間不能休息要宣導防疫、居家關懷、個案出現精準疫調、做好防疫措施，春節期間市民休息時，除治安交通以外，防疫也需做到位，讓市民過好年，期待守住疫情，讓新北平安過好年。
民政局長柯慶忠表示，目前Omicron變異株擴散，區公所更加嚴密執行春節檢疫專案，與衛政、警政等相關單位聯合稽查，關懷人員春節期間也不停歇，針對返回社區居檢之個案，及其同住家人嚴格管控，同時宣導非居檢者禁止進入居檢者自宅聚會、群聚，維護社區安全。
另外，各區公所春節期間重點熱門時段，皆會派員到轄內人潮較多風景區防疫宣導，請民眾走春也務必遵守防疫規範，並全程配戴口罩、注意安全距離，也請轄內宮廟及宗教活動務必配合防疫政策，一起安心過好年。
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