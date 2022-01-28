金山金美國小通學步道安全寬闊了 很平整也沒樹根隆起

新北市金美國小周邊是金美里社交遊憩及聚會中心，有人行道鋪面不平整、樹根隆起、電信設施歪斜、淨寬不足等問題，金山區公所已完成通學步道改善工程，提供師生及在地居民安全寬闊的通行環境。

金山區金美國小人行道過去因鋪面破損且不平整，部分路幅淨寬過窄等因素影響行人及學童通行安全，金山區公所、市議員白珮茹及金美里長蔡龍豪去年11月會勘，12月開始校園周邊通學步道改善工程，歷經60天施工，趕在農曆年前完工。

金山區長廖武輝今天說，工程範圍含括信義路、忠孝一路及仁愛路，總長約506公尺，改善面積1000平方公尺，並改善4處無障礙坡道，不僅塑造整齊且便於步行的市街，在金美國小四邊的人行道還設有愛心磚面巧思，與周邊的杜鵑公園相互呼應，提供周邊民眾完善的散步遊憩場地，讓老師學童上下課間有舒適的行走環境。