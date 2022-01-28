獨／周勝考四連霸夢碎 藍營新北議會書記長換人當

新北市議會國民黨團上周五進行書記長改選，連三霸的周勝考與新生代議員廖先翔正面對決，最終在黨團大會提議進行假投票、議長協調後，由廖先翔擔任下個會期書記長，周勝考對此表示，書記長就是為黨團服務，也不是重大職位，「年輕人想做就給他做，我都可以。」

新北市議會自從2010年底升格後，除2013年連斐璠、2017年黃永昌、2018年林金結擔任書記長外，其餘11年皆由周勝考擔任新北市國民黨團書記長。書記長過往皆是由在黨團內份量較高的議員擔任，下個會期由首次選上議員的廖先翔接棒，頗令外界訝異。

書記長職位主要扮演黨團與議會、市府溝通橋梁，黨團內意見分歧，也是書記長需居中協調，因所扮演的角色被視為黨團議員領頭羊，較受外界尊敬。不過書記長也需要為黨團辦理活動，並需負責負擔經費，也需長時間待在議會處理事務，並非每個議員都想爭取當書記長。

而今年初原有意爭取書記長的新北市國民黨議員包括周勝考、黃永昌及廖先翔，之後黃永昌自行退出，僅剩周勝考及廖先翔兩人正面對決。並希望透過更換書記長讓國民黨團在議題及法規上有更多發揮空間，創造黨團在議會更多聲量。

因有兩人爭取書記長職位，上週五新北市議會國民黨團召開黨團大會，後由議員陳偉杰提議進行假投票，結果兩人票數為周勝考14票對廖先翔11票，之後議長蔣根煌瞭解未到場議員意見後，協商由廖先翔擔任下會期書記長。

現任新北市議會國民黨團書記長、議員周勝考對此表示，當書記長要三黨協商、要與市府互相配合，工作繁多吃力不討好。加上今年是選舉年，書記長並不是重大職位，年輕人說想出來做，就讓給他們學習機會，自己可以全力做好議員工作「年輕人想要學習，我樂觀其成。」廖先翔則說，因書記長職務尚未交接，不方便表示意見。