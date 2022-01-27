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春節將至 黃珊珊帶隊聯合稽查夜店酒店公安防疫

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
春節連假將至，台北市副市長黃珊珊今晚到忠孝東路的夜店、酒店聯合稽查公安及防疫等，是否符合規定。記者林麗玉／攝影
春節連假將至，台北市副市長黃珊珊今晚到忠孝東路的夜店、酒店聯合稽查公安及防疫等，是否符合規定。記者林麗玉／攝影

春節連假將至，台北市副市長黃珊珊今晚到忠孝東路聯合稽查夜店、酒店公安及防疫，有媒體問黃珊珊，八大行業需要看小黃卡，但似乎有業者沒遵守，黃珊珊表示，市府平常臨檢都有確實執行，台北市的夜店酒店業者，應該不敢冒這個險，目前為止，沒有稽查到嚴重違規。

另外，對於北市將開會討論升2.5級，名嘴李正皓痛批，要不直接升3級，2.5級是標新立異。黃珊珊說，Delta發生時市府檢討過一次、這次Omicron也檢討一次，正因大家關心春節，加上台北疫情比之前嚴峻，所以會考慮升級這一部分，有相關措施，明天討論之後，就會與大家回報。

至於北市府已經發出數千通細胞簡訊，呼籲民眾盡快採檢，黃珊珊說，目前還沒有接到有陽性的通知，但因昨天足跡比較多，北市府同仁會在控制範圍，能查到的都會一個一個去查。

黃珊珊表示，今晚的大型聯合稽查，主要是因為春節連假將至，今天稽查重點有三個，包括治安、公共安全、防疫措施有沒有確實落實實聯制等，希望大家都平安，希望春節期間，大家都三安。

黃珊珊 北市 春節

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