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疫情衝擊弱勢難過年 北市愛心年菜數量年年增

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
無子西瓜基金會志工將出發發送愛心年菜給長輩。記者徐偉真／攝影
無子西瓜基金會志工將出發發送愛心年菜給長輩。記者徐偉真／攝影

農曆春節將至，台北市長柯文哲今天親自送愛心年菜至文山區獨居長者家中。據社會局統計，北市近5年愛心年菜需求逐年增加，近兩年因疫情，有需要的弱勢與獨老人數更是暴增，2018年送出1569分，去年增至1821分，今年更達1976分，5年內增加25%。台北市大同區朝陽里長呂國維說，今年寒冬送暖活動領物資的民眾增加約三分之一。

除因疫情弱勢增，社福團體這兩年募款、募物資難度也提高。華山基金會表示，受疫情衝擊，有些捐款人經濟有困難暫停捐款，今年愛心年菜募款統計到去年12月，比前年衰退2成，還好有些企業願意彌補空缺。

華山基金會說，過年不是他們最擔心的，而是過完年後各項長期活動如何維持才是難關，如到宅協助長輩等，疫情有增溫趨勢，勢必持續影響經濟，非常擔心後續的善款和物資募集。

呂國維說，里辦公室自2018年以來每年舉辦寒冬送暖，今年邁入第四年，需要被幫助的人「增加非常明顯」，前3年每年都約30幾位，今年多了10幾位，不僅造冊需要幫助的人數變多，領物資的人也比以往多，里辦公室除給每人紅包，也準備泡麵罐頭等食物送給民眾。

根據社會局統計，2018年北市府送出愛心年菜1569分，2019年1584分，2020年1610分，去年增至1821分，今年達1976分，這兩年送出年菜份數明顯增加，顯示需要幫助的人變多，所幸更多公益團體共襄盛舉，今年募得約524萬，比去年多約24萬。

社會局今天和無子西瓜基金會、申倫基金會等社福團體及合作社、商業同業公會等88個民間團體合辦快遞愛心年菜活動，送給584位低收入獨居長者及1392戶經濟弱勢家庭愛心年菜，五菜一湯，有梅干東坡肉、酥炸鮮魚片、紅燒獅子頭、臘味蘿蔔糕、干貝長年菜和何首烏雞湯，也有素食菜色。

蘭陽烏石港海景酒店主廚林錦成表示，所有食物都沒有放味素，秉持少油少鹽原則，希望讓長輩吃得安心。

社會局人民團體科科長陳郁君表示，近兩年因疫情衝擊，社區內需要協助的市民變多，溫馨年菜的需求數量也相對提高，另外受到物價上漲影響，購買成本提高，加上民間單位也積極投入防疫，社會局近兩年資源募集上確實較艱困。

社會局表示，春節期間，緊急通報服務仍不打烊，若民眾有緊急通報案件，除可撥打市民專線1999，也可打台北市家庭暴力暨性侵害防治中心24小時通報專線(02)23615295，全年無休，都有接線社工負責處理緊急通報案件。

台北市長柯文哲（中）、社會局長周榆修（左）送年菜給文山區的獨居長輩。圖／台北市政府社會局提供
台北市長柯文哲（中）、社會局長周榆修（左）送年菜給文山區的獨居長輩。圖／台北市政府社會局提供
台北市長柯文哲（中）、社會局長周榆修（左）送年菜給文山區的獨居長輩。圖／台北市政府社會局提供
台北市長柯文哲（中）、社會局長周榆修（左）送年菜給文山區的獨居長輩。圖／台北市政府社會局提供
社會局今天和無子西瓜基金會、申倫基金會等社福團體及合作社、商業同業公會等88個民間團體共同辦理快遞愛心年菜活動。記者徐偉真／攝影
社會局今天和無子西瓜基金會、申倫基金會等社福團體及合作社、商業同業公會等88個民間團體共同辦理快遞愛心年菜活動。記者徐偉真／攝影

年菜 愛心 疫情

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