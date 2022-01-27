涉性侵詐團少年車手 和特勤警員比跑步不支跪地被擒

台北市刑大特勤中隊隊員日前在西門町巡邏，聚集在超商前的張姓少年（16歲）看到警察拔腿就跑，但少年雖然年輕，仍無法與特勤警員比拚體力，才剛跑一百公尺，就體力不支腿軟跪地，警方上前盤查，才知張姓少年不但是涉嫌性侵的協尋少年，還替詐騙集團當車手。

市刑大指出，由於先前超商暴力事件頻傳，台北市警察局重視超商的安全勤務編排，針對店內、四周可疑人士加強盤查；北市刑大特勤警員，日前晚間在萬華區執行巡邏勤務。

晚間22時，特勤警網巡經萬華區昆明街、成都路口超商時，發現超商門口聚集3名青少年，適逢疫情升溫，特勤員警打算上前關心，其中1名少年看見特勤上前，立即心虛轉頭拔腿狂奔。