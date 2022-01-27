虎年迎春零距離 靈鷲山直播新春活動及祈福法會

Omicron疫情肆虐，靈鷲山辦理網路直播除夕賀歲拜願、初一《大悲心陀羅尼經》經牆啟用大典、初一到初五新春祈福法會，提醒上山民眾提早預約，配合戴口罩、酒精消毒、實聯制登記等，讓過年走春禮佛更安心。

因應疫情發展，靈鷲山取消原規劃的迎財神及「與師有約」團拜，當家常存法師表示，除高標準防疫外，更需要心靈防疫，歡迎民眾新春期間看直播，共修《大悲心陀羅尼經》與「經中之王、智慧之經」的《法華經》，至誠禮佛，祈願虎年平安。另外，也能線上請領靈鷲山開山住持心道法師虎年紅包小卡，感受獨有的過年氛圍。

靈鷲山表示，靈鷲山有特有的除夕守歲活動，民眾在除夕夜團圓飯結束後，可跟著僧團法師一起禮「拜」諸佛菩薩、稱念本師佛號，聲聲梵唄中至誠禮敬，祈求佛光沐浴，盪滌身心，懺悔往昔所造諸惡業，然後發「願」回向，祈願新的一年善業增長，所作皆辦。民眾可透過網路跨越時空限制，與三寶同心、同願、同聚。

靈鷲山說明，《大悲心陀羅尼經》經牆長17公尺、高2.8公尺，牆面完整呈現經典全文，以圓弧造型環抱觀音像，內為藏經閣；佛像上方直徑7公尺大型咒心圓形穹頂，蓮花瓣鑲上發光的種子字，與觀音像上下呼應，象徵觀音悲心願力遍照十方。經牆將於2月1日大年初一吉時啟用揭幕，並舉辦灑淨儀式，歡迎到場共修見證。

《法華經》中有釋迦牟尼佛以各種譬喻鼓舞人人皆可成佛，是佛教重要經典，其中的《觀世音菩薩普門品》，更被佛教徒日常持誦，對觀音信仰的盛行扮演重要角色。聖山寺善法大樓舉辦新春祈福法會，歡迎民眾共修《法華經》。

另外，靈鷲山還推出線上點燈服務及網路活動，可在線上聆聽心道法師開示，抽虎年紅包小卡，領受今年要做的功課。春節期間，精彩活動一籮筐，天眼門叩鐘，文化走廊參與「佛你平安、虎我快樂」打卡，聖山寺賞茶花，善法大樓1樓寫春聯貼在千福牆等。