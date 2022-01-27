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角落小夥伴消失5天又復出 新北觀旅局揭秘原因

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
觀旅局出動吊車讓可愛的角落小夥伴趕快「避難」去，也引來周邊民眾好奇觀望。圖／民眾提供
觀旅局出動吊車讓可愛的角落小夥伴趕快「避難」去，也引來周邊民眾好奇觀望。圖／民眾提供

風靡全世界的「角落小夥伴(Sumikkogurashi) 」從去年12月23日至今年3月24日在新店碧潭風景區展出，但近來有民眾發現「角落小夥伴」突然失蹤幾天，新北市觀旅局表示，因前幾日接連下雨，倒是新店溪水面上漲，為了維護觀賞品質啟動「避難計畫」，已在昨晚恢復展出。

有民眾反映，前幾日去碧潭散心時，發現湖面上可愛的角落小夥伴「洩氣」被搬運中，也有民眾說突然發現「小夥伴失蹤了」。粉專「新北旅客」則貼文說明，是因為水面上升，所以角落小夥伴「暫時休息中」。

觀旅局指出，因碧潭在1月21、22日前後多日下雨，上游集水區雨水豐沛，導致新店溪水面上漲，為了維護觀賞品質，並確保展品的狀態，觀旅局接連日夜勘查現場狀況。

因21日當晚夜間注意水位已上漲約2公尺，觀旅局立即啟動「角落小夥伴避難作業」，先將地景裝置進行排氣後，由於裝置位於溪水中央，且體積大又重，為確保工作人員安全，並於隔天上午再派遣吊車及相關人力協助角落小夥伴「避難」、「遠離危險」，作業期間也隨時觀察溪水狀況以確保人員作業安全。

觀旅局說，22日當天晚間翡翠水庫因蓄水量過大，再發布放水公告，此時角落小夥伴裝置已安然撤出並無受損，觀旅局持續於暫停展出期間觀察水位狀況同時進行展品維護，至26日碧潭水位復原，並於當日上午將裝置放回，角落小夥伴成功「化險為夷」，在昨日晚間恢復展出。

角落小夥伴展出至今，吸引許多民眾前往拍照打卡。圖／新北市觀旅局提供
角落小夥伴展出至今，吸引許多民眾前往拍照打卡。圖／新北市觀旅局提供
觀旅局出動吊車讓可愛的角落小夥伴趕快「避難」去，也引來周邊民眾好奇觀望。圖／民眾提供
觀旅局出動吊車讓可愛的角落小夥伴趕快「避難」去，也引來周邊民眾好奇觀望。圖／民眾提供

碧潭 失蹤

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