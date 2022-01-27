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北市部分夜市春節期間營業 不可邊走邊吃

中央社 / 台北27日電
圖為寧夏夜市攤商在接近傍晚時推出餐車營業等候客人。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
圖為寧夏夜市攤商在接近傍晚時推出餐車營業等候客人。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

台北市市場處今天指出，農曆春節期間，部分公有市場自2月1日至5日休市；南機場夜市等都正常營業，寧夏夜市1月31日休市，其餘時段營業，且夜市不開放邊走邊吃。

台北市政府市場處副處長高群荐接受媒體電話訪問時說，農曆春節將至，春節期間部分公有市場從2月1日至5日皆為休市，部分夜市有正常營業。

他指出，針對春節期間營業公有市場及夜市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，包含落實量體溫、實聯制、進出戴口罩，不開放試吃及邊走邊吃，並啟動人潮觀測系統，要求民眾確實執行實聯制，防疫措施將視疫情狀況機動調整。

依市場處提供資料顯示，大部分公有市場2月1日至5日皆休市，士林市場B1美食區在1月31日休市，其餘時間跟市場1樓同樣正常營業，景美市場、西門商場、中山商場、松江命理街春節期間皆有營業。

夜市部分，饒河夜市、臨江街夜市、雙城街夜市、榮星臨時攤販集中場、四平街臨時攤販集中場、南機場夜市、公館夜市、延三夜市、西園路2段臨時攤販集中場、廣州街夜市、西昌街夜市、華西街夜市、艋舺夜市、士林夜市，春節期間營業；寧夏夜市1月31日休市，其餘時段營業。

市場處指出，第一及第二果菜批發市場、台北魚類批發市場、家禽批發市場、民族魚市場、花卉批發市場、花木批發市場從2月1日至5日休市，6日開市。

夜市 春節 南機場

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