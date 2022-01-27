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「Q版虎年公文封」迎新春！ 新北今起限量推出

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
為迎接農曆新年，新北市政府首次結合新鮮活潑的元素，以Q版虎年春節意象圖騰，使公文封呈現不同的風貌。圖／新北秘書處提供
為迎接農曆新年，新北市政府首次結合新鮮活潑的元素，以Q版虎年春節意象圖騰，使公文封呈現不同的風貌。圖／新北秘書處提供

為迎接農曆新年，新北市政府首次結合新鮮活潑的元素，以Q版虎年春節意象圖騰，使公文封呈現不同的風貌，讓收到的民眾能有耳目一新之感受，體會市府濃厚年節祝福，也盼藉此減緩近日疫情肆虐之沉重氛圍。

新北秘書處長饒慶鈺表示，市府大樓一樓大廳及周邊在以往都會布置新春佳節生肖圖騰及裝置藝術，讓洽公民眾感受春節溫馨喜氣，而今年相較以往更延伸大樓主視覺虎年設計風格，挑選使用率最大的開窗公文封來延伸，讓公文封除有承裝公文書的功能外，更兼具了傳遞幸福之意。

秘書處說明，今年的「Q版虎年公文封」採限量印製發行，除保留原有新北市政府機關QR Code，讓民眾迅速聯結機關新聞訊息及服務外，並加印虎年的「平安祥虎」國台語雙語春聯圖案，國語是「平安享福」的諧音；用台語發音就是「平安尚好」，有平安才有福氣，希望未來一年都能更加美好，享受幸福平安的每一天，迎接金虎年。

春節 台語

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