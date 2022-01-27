續推水岸建設 新北水利地「競價收購」聯合招標今開跑
為持續推動新北水岸建設及環境景觀營造等，新北水利局即日起舉辦水岸私有地「競價收購」聯合招標，歡迎有售地意願的土地所有權人在3月7日下午5時前投標。
水利局指出，新北多年來持續推動水利建設整治、環境景觀營造及加速河濱公園開闢等工程，並從2013年起以「競價收購」方式取得新北中永和瓦磘溝綠地，以及高灘地私有地、部分市區排水用地，經統計瓦磘溝及其他水利工程用地已取得2.3公頃，高灘地則取得約21.84公頃
水利局說明，今年度聯合招標從今日起開跑，總招標金額1億元（含擴充經費），瓦磘溝綠地、河川高灘地、部分排水路土地所有權人，可以依意願自行投標競價，水利局將依照競標高低情形收購土地。
水利局提醒，有意願參與投標之土地所有權人，務必於3月7日下午5時前將標封以郵寄或專人「送達」新北市政府29樓水利局服務台，並且預定於3月8日上午10時30分開標。有興趣民眾可撥打電話，由專人電話服務；網路下載或至市府親取招標資訊及文件。
水利局補充，競價收購標的之一的瓦磘溝，在去年利用收購土地完成中和端「生態園區」及「礫間處理廠」闢建，有效改善瓦磘溝綠美化情形，因此市府透過「競價收購」方式及容積移轉取得瓦磘溝側私有地，持續進行瓦磘溝及周邊綠美化建設。
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