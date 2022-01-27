快訊

公務員史上最貪 中油高層辦公室搜出2700萬辯「借貸」

正妹去台新開戶...行員竟將電話給保全 金管會不排除開罰

續推水岸建設 新北水利地「競價收購」聯合招標今開跑

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北透過競價收購加速河濱公園開闢。圖／新北水利局提供
新北透過競價收購加速河濱公園開闢。圖／新北水利局提供

為持續推動新北水岸建設及環境景觀營造等，新北水利局即日起舉辦水岸私有地「競價收購」聯合招標，歡迎有售地意願的土地所有權人在3月7日下午5時前投標。

水利局指出，新北多年來持續推動水利建設整治、環境景觀營造及加速河濱公園開闢等工程，並從2013年起以「競價收購」方式取得新北中永和瓦磘溝綠地，以及高灘地私有地、部分市區排水用地，經統計瓦磘溝及其他水利工程用地已取得2.3公頃，高灘地則取得約21.84公頃

水利局說明，今年度聯合招標從今日起開跑，總招標金額1億元（含擴充經費），瓦磘溝綠地、河川高灘地、部分排水路土地所有權人，可以依意願自行投標競價，水利局將依照競標高低情形收購土地。

水利局提醒，有意願參與投標之土地所有權人，務必於3月7日下午5時前將標封以郵寄或專人「送達」新北市政府29樓水利局服務台，並且預定於3月8日上午10時30分開標。有興趣民眾可撥打電話，由專人電話服務；網路下載或至市府親取招標資訊及文件。

水利局補充，競價收購標的之一的瓦磘溝，在去年利用收購土地完成中和端「生態園區」及「礫間處理廠」闢建，有效改善瓦磘溝綠美化情形，因此市府透過「競價收購」方式及容積移轉取得瓦磘溝側私有地，持續進行瓦磘溝及周邊綠美化建設。

新北透過「競價收購」方式及容積移轉取得瓦磘溝側私有地，持續進行瓦磘溝及周邊綠美化建設。圖／新北水利局提供
新北透過「競價收購」方式及容積移轉取得瓦磘溝側私有地，持續進行瓦磘溝及周邊綠美化建設。圖／新北水利局提供

水利局 綠美化

延伸閱讀

越南辣妹荷官萬元低消 移民署破獲新北流動賭場

防深澳坑溪河水倒灌致淹水 出口箱涵改建龍安橋今通車

板橋環河公園有「大招潮蟹」 新北特色遊具已有130座

新北籲辦年貨一次買足 避免重複出入市場

相關新聞

重點在餐廳！北市規畫春節防疫2.5級 柯文哲28日下午宣布

本土疫情攀升，多名確診疑是餐廳內用遭感染，台北市政府正規畫防疫2.5級，重點也會擺在餐廳，台北市長柯文哲今下午慰勞警消行...

北市部分夜市春節期間營業 不可邊走邊吃

台北市市場處今天指出，農曆春節期間，部分公有市場自2月1日至5日休市；南機場夜市等都正常營業，寧夏夜市1月31日休市，其...

虎年迎春零距離 靈鷲山直播新春活動及祈福法會

Omicron疫情肆虐，靈鷲山辦理網路直播除夕賀歲拜願、初一《大悲心陀羅尼經》經牆啟用大典、初一到初五新春祈福法會，提醒...

角落小夥伴消失5天又復出 新北觀旅局揭秘原因

風靡全世界的「角落小夥伴(Sumikkogurashi) 」從去年12月23日至今年3月24日在新店碧潭風景區展出，但近...

北市年前抽驗蕈菇類食品 驗出5件重金屬「鎘」超標

農曆春節將至，為確保消費者採購年節常用的巴西蘑菇、竹笙等蕈菇類產品食品安全，北市衛生局針對傳統市場、迪化街商圈等踢發零售...

辦年貨市場人潮增 侯友宜呼籲一次買足

農曆春節將近，市場採買人潮不斷，為免成為防疫破口，新北市市場處加強市場防疫管理，新北市長侯友宜今視察土城學府路民有市場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。