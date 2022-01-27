續推水岸建設 新北水利地「競價收購」聯合招標今開跑

為持續推動新北水岸建設及環境景觀營造等，新北水利局即日起舉辦水岸私有地「競價收購」聯合招標，歡迎有售地意願的土地所有權人在3月7日下午5時前投標。

水利局指出，新北多年來持續推動水利建設整治、環境景觀營造及加速河濱公園開闢等工程，並從2013年起以「競價收購」方式取得新北中永和瓦磘溝綠地，以及高灘地私有地、部分市區排水用地，經統計瓦磘溝及其他水利工程用地已取得2.3公頃，高灘地則取得約21.84公頃

水利局說明，今年度聯合招標從今日起開跑，總招標金額1億元（含擴充經費），瓦磘溝綠地、河川高灘地、部分排水路土地所有權人，可以依意願自行投標競價，水利局將依照競標高低情形收購土地。

水利局提醒，有意願參與投標之土地所有權人，務必於3月7日下午5時前將標封以郵寄或專人「送達」新北市政府29樓水利局服務台，並且預定於3月8日上午10時30分開標。有興趣民眾可撥打電話，由專人電話服務；網路下載或至市府親取招標資訊及文件。