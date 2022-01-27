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食藥署揪出業者疑偽標千葉漁產 北市府：調查中

中央社 / 台北27日電

北市議員指稱吃到目前仍禁止進口的日本千葉縣漁產，食藥署調查後發現另一家業者有標示不實狀況。台北市衛生局今天表示，將再次前往調查，確認違規將處4萬至400萬元罰鍰。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷接受媒體電訪表示，衛福部食藥署昨天晚間前往涉及標示不實的店家稽查，業者現場無法提供來源文件，但供稱是對外叫貨，食藥署已將資料透過通訊軟體提供給衛生局，衛生局將再次前往調查。

陳怡婷說，食藥署初步了解，業者有坦承，提供的金目鯛千葉縣產地證明並非原始標籤，只是推銷手法。若業者無法提供來源文件證明產品產地，則涉及標示不實，將依違反食安法第28條，處新台幣4萬元至400萬元罰鍰，未保存來源文件部分則要求限期改善，同時持續追查源頭廠商。

陳怡婷強調，平時定期稽查時都會去查看業者的冰箱、倉庫，若發現產品包裝標示有涉及類似情事就會繼續往下追蹤，不過目前都沒有發現類似狀況。

國民黨籍台北市議員鍾沛君昨天指稱上週在一間日本料理店吃到目前仍禁止進口的日本千葉縣漁產；食藥署回應，未能取得民代所指的實際店家資訊，但尋獲另一業者宣稱類似產品，立即前往稽查，業者供稱，產品標籤是由上游業者提供，並非販售產品的原產地，將移請所轄台北市衛生局後續裁罰。

衛生局 北市 食藥署

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