防深澳坑溪河水倒灌致淹水 出口箱涵改建龍安橋今通車
為改善深澳坑溪出口排洪，並避免周邊地區積淹水，新北工務局近來將原出口處三孔排水箱涵改建為單跨橋梁，並由瑞芳區公所辦理活動取名「龍安橋」，解決排洪及上游回淹疑慮，保障民眾通行安全。
深澳坑溪出口過去為三孔排水箱涵，容易異物堵塞，且該處河道束縮，大雨來襲時來不及排水，甚至可能有河水倒灌情形，造成周邊排水口及路面積水，影響民眾通行，經在地里長及議員反應，工務局近日改建為單跨橋梁解決問題。
新工處工務科指出，龍安橋構造上為鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC），滿足強度跟耐久性的需求，同時以基隆河頻率200年防洪標準加高堤防，降低倒灌疑慮，避免再有積水及影響通行。
工務科說明，龍安橋長度為16公尺、寬度維持全寬8.5公尺，河道內由原先9.6公尺的三孔箱涵增加到淨寬14公尺，對深澳坑溪的排洪能力具有顯著效益；至於新橋名稱則是由瑞芳區公所辦理活動取名，橋樑已於今日通車。
另外，在規劃過程中也採納地方人士意見，除了原有路燈照明系統外再增加3支路燈，也配合路口加寬提升往來民眾通行安全，讓市民有安全回家的道路。
工務局補充，此次排水箱涵改建工程，是配合瑞芳區深澳坑溪河道治理計畫，由新北市府與經濟部水利署第十河川局共同研議，並在維持原本基隆與新北兩市通勤路線的條件下進行，鞏固新北與基隆兩市通勤路線安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言