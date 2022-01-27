板橋環河公園有「大招潮蟹」 新北特色遊具已有130座
板橋區環河公園多年未大整修，經當地居民爭取後，引進結合地景、具大型招潮蟹特色遊具，同時新增全齡體健專區與親子共融設施。新北市長侯友宜今日下午出席啟動儀式說，環河公園新北第130座的特色公園，市府將進一步推動全市的老舊公園改善計畫，盼各年齡層都能來公園休憩活動。
板橋區公所表示，腹地廣大的環河公園原本只有樹木及罐頭設施，實在可惜，因此近年開始規劃增設特色遊具。這次和韓國施工團隊合作打造「招潮蟹」造型的大型遊具，是市府「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」專案之一。現已完成遊具設施闢建，並通過國家標準CNS檢驗合格，同時優化運動設施，加強周邊綠美化，自即日起對外開放。
侯友宜今日出席啟動儀式致詞說，板橋區從2019年起連同環河公園，已完成4座特色共融遊戲場，今年浮洲橫移門旁高灘地還會再完成１座。此外，侯也在受訪中提及，新北已完成130座全齡及特色或共融遊戲場，市府讓公園的基礎建設更趨完善，盼各年齡層都能來公園休憩活動。
不過先前因檢驗機構太少，導致有些特色遊戲場已經建好卻遲遲無法啟用，新北景觀處表示，去年11月本市尚有待檢驗之公園遊戲場，透過經濟部標檢局協助後，當月完成媒合。後續景觀處將定期彙整，遊具檢驗需求給營建署提報至標檢局去媒合，也會提醒各公所預排檢驗期程，以利後續開放使用。
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