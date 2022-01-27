獲贈加菜金、紅包 淡水愛滬中心住民暖圍爐

新北市淡水區沙崙北海社會福利大樓的伊甸基金會愛滬發展中心，照顧許多身心障礙的住民，淡信慈善基金會特別來到社福大樓送出加菜金以及紅包，要祝福中心裡的住民都可以有更好更溫暖的年節渡過。

淡信慈善基金會董事長呂孫綾表示，去年就有與伊甸基金會來合作進行愛圍爐的活動，而今年也不例外就是希望來關心這裡的身心障礙的住民，但今年因為疫情升溫的關係，無法進到機構內來與住民聚餐，只能夠在大樓外將心意交給伊甸基金會，但也將祝福透過機構志工將愛傳遞給大家。

伊甸基金會副執長何天元表示，非常感謝淡信慈善基金會，這麼用心連續關懷這裡的住民，也希望透過社會大眾的幫助，讓身心障礙者可以感受到社會的關懷。透過基金會加菜金開給這裡行動不便的住民們，讓每個人都吃得相當滿足，有這樣社會的愛心關懷，除了帶給住民溫飽之外，在心情上對他們來說，更能夠給予鼓勵關懷。