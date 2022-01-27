改善壅塞交通 汐止警遠端監控、交通錐上場

汐止區長久以來交通壅塞狀況不斷，汐止警分局除增購專責遠端監控交通設備，讓各主要派出所及交通分隊能夠即時觀看轄內易發生壅塞或事故路口、路段監視器影像外，更在壅塞路段以擺放交通錐連桿防止違停發生，有效保持交通順暢。

汐止區中興路為汐止南北向重要交通動脈之一，現階段採行不平衡車道設計，於路口處設有左轉車道，車道寬度已縮減，無臨停之空間，然因附近店家林立，用路人多習慣性臨停購物，尤以晚上用餐時段最為嚴重，嚴重影響交通順暢。

汐止分局近期於上班日16時至20時在中興路158號好樂迪前至福德二路間擺放交通錐連桿防止違停發生，並置警力於現場定點守望機動排除違規，運用交通管制器材結合執法手段，導正用路人過去臨停購物習慣，減少該路段交通違規，保持交通順暢。

汐止分局長林詮峰表示，改善汐止交通為重要目標，汐止警以遠端監控、近端執法方式，更加有效維持交通順暢；呼籲用路人仍應遵守交通規則，勿習慣性或圖方便而違規臨停用餐、購物造成交通壅塞，大家一同共創良好交通環境。