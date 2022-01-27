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為獨居老人送餐 金山公所再送保暖物資

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區公所與新生活促進會為獨居長輩送年假期間的餐食，九天共有27餐，還有金山區公所也特別為獨老添購了保暖物資。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所與新生活促進會為獨居長輩送年假期間的餐食，九天共有27餐，還有金山區公所也特別為獨老添購了保暖物資。 圖／紅樹林有線電視提供

春節九天的假期，為不讓獨居長輩的每日送餐中斷，金山區公所與新生活社會福利發展促進會趕在春節連假前為獨居長輩送年假期間的餐食，九天共有27餐，還有金山區公所也特別為獨老添購了保暖物資，因應最近氣候濕冷，希望長輩們都可以過個溫暖的新年。

金山區長廖武輝說，感謝新生活社會福利發展促進會為獨老送餐，過年放假期間，一餐都沒有落下，真的很溫暖，而近來天氣濕冷，區公所也準備雙層毛毯、保暖袖毯與不銹鋼防燙快煮壺等，要為長輩的來作禦寒措施，另外也因應年前除舊佈新的需求，帶來了新北市府的平安祥虎春聯，送給長輩並且也送上年節的祝賀。

新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李表示，長期在北海岸地區為獨老送餐服務，希望獨居長輩們都可以有好的照顧，在農曆年節前，特別先準備好9天27餐的餐食，一起送給長輩，希望在過年期間獨老們雖然獨自居住，依舊可以有過節的氣氛，並且每天都有熱熱的餐食可以享用，度過溫暖又豐盛的好年。

金山 獨居

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