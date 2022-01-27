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新北籲辦年貨一次買足 避免重複出入市場

中央社 / 新北27日電

新北市政府今天表示，春節辦年貨採買希望一次買足，避免多次出入人潮擁擠的市場而增加群聚染疫風險。最重要的是，每個人都落實防疫規範，才能讓市民平安健康過春節。

新北市長侯友宜今天視察土城區學府路攤販集中區的防疫措施，提醒民眾遵守實聯制、戴口罩、勤洗手，並呼籲市民過年採買一次就買足，減少出入人潮擁擠的市場，降低染疫風險。

侯友宜接受聯訪時表示，跑好多次市場就增加人潮擁擠，也增加染疫風險，一次買夠不要每天跑，才是最大配合度的防疫，拜託市民春節好好光顧、好好買東西，一定要把食品安全衛生做到位，嚴格落實把關。

至於春節是否提高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫警戒，侯友宜回答記者詢問時表示，重點是徹底落實防疫，萬一有確診個案能立即啟動疫調，匡列採檢有效圍堵，春節期間市府團隊防疫不停歇，只要配合落實防疫，就一定可守得住。

侯友宜表示，無論是致理科技大學學生染疫、或雜誌編輯確診者足跡遍及雙北，板橋江翠地區仍是防疫重點區，鼓勵民眾有健康疑慮就前往篩檢站篩檢；整體防疫政策仍是每人落實防疫並遵守規定，少出入人多的地方。

新北市場管理處表示，春節期間各市場人潮絡繹不絕，市場禁止試吃及邊走邊吃，請大家遵守防疫措施。各公有、民有市場依中央規定防疫，後續視疫情變化調整。

巿府新聞局今天也發新聞表示，近日會同消保官稽查轄內16家電影院的防疫措施、公共安全及消費者權益，並向業者重申防疫管理規範，要求務必落實規定。

春節 侯友宜

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