新北觀光區公車春節機動增班 路邊停車費停收2天

春節連假即將來臨，新北市交通局表示，行經九份、烏來等觀光風景區的公車路線於春節連假期間將視人潮機動增班，新北市公共自行車YouBike、共享汽機車全年無休、維持相同費率，並持續加強清消。另外，除夕及大年初一路邊停車格暫停收費。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，今年春節連假從後天（29日）起至2月6日，為期9天，新北市境內的平溪、鶯歌、烏來、深坑、淡水、金山、九份等觀光風景區將湧入大量出遊人潮，交通局已協調客運業者視人潮情形機動增班、加派車輛疏運，其他市區公車各路線則調整為例假日發車班次。

另外，三峽、平溪、雙溪等3個行政區的新巴士於春節連假期間照常營運外，其餘行政區則部分班次或全面停駛，民眾可詳閱各區公所公布的新巴士春節班次訊息。

交通局提醒，全市公有停車場也全年無休、正常營運；新北市全市路邊收費停車格於除夕、大年初一2天暫停收費。1月29、30日小年夜以及2月2日大年初二至2月6日大年初六，各商圈及觀光景點因採買年貨、走春旅遊的人車潮多，路邊停車格位維持正常收費。

此外，新北燈會會場周邊的三重區疏洪東路一段路邊停車位於2月4日至28日活動期間，每天自上午10時至晚上21時維持收費，其餘路段於春節連假期間則暫停收費。