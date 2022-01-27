重點在餐廳！北市規畫春節防疫2.5級 柯文哲28日下午宣布

本土疫情攀升，多名確診疑是餐廳內用遭感染，台北市政府正規畫防疫2.5級，重點也會擺在餐廳，台北市長柯文哲今下午慰勞警消行程時，被媒體追問，是不是會強制餐廳用隔板或恢復梅花座？柯文哲僅回，「沒有啦，沒有啦，我跟你講，凡事還是要有科學基礎，今天下午各局處已在開會，開完會之後，要宣布明天下午再來宣布。」

媒體追問，是否餐廳會強制用隔板？柯文哲說，「這要先研究，要讀書，要先讀書看看國外的數據，明天下午再向外界報告。」

副市長黃珊珊今天上午出席文山區里長座談時表示，台北市已經規畫好防疫警戒2.5級，明天早上會討論。副市長蔡炳坤今天下午視察台北車站接種狀況，媒體也問台北市的防疫升級2.5級，蔡炳坤說，各單位已經在做相關準備，明天上午的疫情指揮中心會議會討論，已請各單位就升級2.5級規畫，重點會擺在餐廳部分。