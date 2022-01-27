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重點在餐廳！北市規畫春節防疫2.5級 柯文哲28日下午宣布

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
媒體今天下午問柯文哲，是不是強制餐廳用隔板或恢復梅花座？柯文哲回，「沒有啦，沒有啦，我跟你講，凡事還是要有科學基礎，明天下午再來宣布。」圖/北市府提供
媒體今天下午問柯文哲，是不是強制餐廳用隔板或恢復梅花座？柯文哲回，「沒有啦，沒有啦，我跟你講，凡事還是要有科學基礎，明天下午再來宣布。」圖/北市府提供

本土疫情攀升，多名確診疑是餐廳內用遭感染，台北市政府正規畫防疫2.5級，重點也會擺在餐廳，台北市長柯文哲今下午慰勞警消行程時，被媒體追問，是不是會強制餐廳用隔板或恢復梅花座？柯文哲僅回，「沒有啦，沒有啦，我跟你講，凡事還是要有科學基礎，今天下午各局處已在開會，開完會之後，要宣布明天下午再來宣布。」

媒體追問，是否餐廳會強制用隔板？柯文哲說，「這要先研究，要讀書，要先讀書看看國外的數據，明天下午再向外界報告。」

副市長黃珊珊今天上午出席文山區里長座談時表示，台北市已經規畫好防疫警戒2.5級，明天早上會討論。副市長蔡炳坤今天下午視察台北車站接種狀況，媒體也問台北市的防疫升級2.5級，蔡炳坤說，各單位已經在做相關準備，明天上午的疫情指揮中心會議會討論，已請各單位就升級2.5級規畫，重點會擺在餐廳部分。

媒體追問，台北市會不會禁止內用？蔡炳坤說，北市府明天會開會，針對2.5級會及餐廳防疫等，做出比較明確的討論，討論後再向外界公布。還是要等明天開完會，任何宣布都會透過指揮中心開會後，才會對外宣布。

蔡炳坤說，各單位已經在做相關準備，明天上午的疫情指揮中心會議會討論，已請各單位就升級2.5級規畫，重點會擺在餐廳部分。圖／北市府提供
蔡炳坤說，各單位已經在做相關準備，明天上午的疫情指揮中心會議會討論，已請各單位就升級2.5級規畫，重點會擺在餐廳部分。圖／北市府提供

北市 蔡炳坤 柯文哲

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