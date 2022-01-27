北市去年第四季預售建案契約查核 合格率最低是這項目

北市地政局今公布北市去年第四季預售建案定型化契約審查情形，27項重點查核中，其中合格率最低項目為「房地標示及停車位規格」，僅10.53%，提醒民眾留心。

其次排名項目，分別為「共有部分項目、總面積及面積分配比例計算」合格率21.05%、「通知交屋期限」合格率21.05%、「建材設備及其廠牌、規格」合格率26.32%。

合格低最低的房地標示及停車位規格，主要違規原因為未載明停車位有無獨立權狀以及停車位未載明高度，另外，賣方得視實際情形變更停車位位置，為不利買方的約定。

地政局指出，排名第二的是「共有項目、總面積及面積分配比例計算」，主要違規原因為有停車位位於共有部分，卻未勾選「不具獨立權狀之停車空間」。

「通知交屋期限」部分， 約定除房屋有重大明顯瑕疵不能居住使用情形外，買方不得拒絕接受、延遲接受或履行付款交屋義務，為不利買方之約定。另外，約定買方不配合交屋，即視為點交完成，非屬應記載事項。

另外，「建材設備及其廠牌、規格」部分，未經買方同意於本文或建材設備表，載明得使用同級品，或擴張不可歸責賣方之事由，如「因市場供應失調、廠商故意壟斷市場、廠商蓄意哄抬價格，賣方得採用同級品產品代替」。但據應記載事項，除經買方同意，不得以同級品的名義變更建材設備，或以附件所列舉品牌以外之產品替代。

地政局指出，但賣方能證明有不可歸責於賣方的事由，致無法供應原建材設備，且所更換之建材設備的價值、效用及品質不低於原約定之建材設備或補償價金，不在此限。