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北市年前抽驗蕈菇類食品 驗出5件重金屬「鎘」超標
農曆春節將至，為確保消費者採購年節常用的巴西蘑菇、竹笙等蕈菇類產品食品安全，北市衛生局針對傳統市場、迪化街商圈等踢發零售地點，總計抽驗15件產品，檢驗重金屬鉛、鎘項目及標示查核，結果有5件品質不合格，並要求販售地點業者下架。
衛生局說明，此次檢驗品質不符規定者，5件產品中有4件巴西蘑菇、1件竹笙，均是重金屬「鎘」超標，其中2件巴西蘑菇及1件竹笙為北市業者，已要求下架回收、限期改善，並納入未來加強抽驗的高風險名單。
另2件巴西蘑菇產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局辦理，要求業者限期改正，屆期不改正者，可依食品安全衛生管理法第48條規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
衛生局表示，重金屬「鎘」超標，人體食入或飲用到含有高劑量鎘的食物或水，會嚴重刺激腸胃，導致嘔吐和腹瀉。長時間地暴露於含低劑量鎘的空氣、食物或水，會造成鎘累積於腎臟並可能導致腎臟疾病的產生。
冬天氣溫低，不少民眾會選購煲湯、火鍋湯品等祛寒保暖，衛生局提醒，民眾應慎選店家消費，不要使用來路不明的食品原料，食品業者也要保留來源業者基本聯絡資料、交易發票、進貨單據等資料，若原料或產品發生問題，才能第一時間溯源找出問題產品來源。
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