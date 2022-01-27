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朝天步道摔慘登山客 新北700萬改善

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午前往朝山步道進行完工啟用儀式。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午前往朝山步道進行完工啟用儀式。記者李定宇／攝影

新北市土城承天路的朝山步道，桐花季節時總吸引大批民眾登山賞花，但因該步道為斜坡且路面平滑，經常發生登山民眾摔倒事件，新北市土城區公所去年花費700萬元整修後，改善路面平滑造成危險的問題，今上午並由市長侯友宜進行完工啟用儀式。

據統計每年4月至5月桐花祭期間及假日人潮，每日約有1千位登山民眾，是土城著名觀光步道。但朝山步道過往因因地形與氣候關係，落葉與垃圾長年堆積，造成堵塞積水，原石鋪面長年磨損與青苔堆積、凹凸不平地面，導致登山民眾時常滑倒造成危險，是工程改善重點。

本次工程由內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助455萬、新北市府配合款245萬，合計700萬元。去年7月開工目前全數完工。工程改善除解決排水不良以及原石鋪面長年磨損與青苔堆積的問題外，並保留既有原石以分層施工進行步道地面整修，於步道表面舖設焊接鋼網及灌漿混凝土，最後利用砂漿將既有原石磚重新順平排列，營造舒適安全與親近大自然的步道。

新北市議員江怡臻表示，朝山步道同時具有優美景色以及人文風情，當初向市府爭取經費偕同公所、城鄉局、觀光局一同來整修，除保障民眾安全外，也讓步道變得更親近。另外，新北市包括三峽鳶山、樹林大同山等登山路線的涼亭、廁所、瞭望台等也需加強整理，讓土、樹、三、鶯成為民眾登山石第一個想到的地區。

朝山步道進行多項工程改善。記者李定宇／攝影
朝山步道進行多項工程改善。記者李定宇／攝影
朝山步道利用砂漿將既有原石磚重新順平排列，增加摩擦係數。記者李定宇／攝影
朝山步道利用砂漿將既有原石磚重新順平排列，增加摩擦係數。記者李定宇／攝影

桐花祭 侯友宜

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