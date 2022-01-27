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北市查春聯、燈籠掛飾應景商品 標示不完整居多

中央社 / 台北27日電

台北市商業處今天表示，農曆春節將屆，抽查233件應景商品，像紅包袋等，其中32件標示不完整，以春聯、燈籠掛飾等，不合格件數多，要求業者限期改善，複查未改善就開罰。

台北市政府商業處商業管理科長牟季嫻接受中央社記者電話訪問時說，為保障消費者購買春節應景商品及特賣品安全，近期針對大賣場、商店、百貨公司等處抽查業者販售應景商品。

她指出，抽查233件春節應景商品，包含紅包袋、玩具、春聯及各式裝飾品、服飾、電器，其中32件商品標示不完整，以春聯、燈籠吊飾等裝飾品，不合格件數最多，共22件。

商業處表示，已要求業者限期改善，複查後且逾期未改善，可依違反商品標示法，處新台幣2萬元以上、20萬元以下罰鍰。春聯及年節裝飾品、紅包袋、玩具、服飾應符合相關商品標示法，電器商品應符合電器及電子商品標示基準。

商業處指出，民眾購買年節商品，可挑選中文標示、字體清楚，確認商品外觀有標示相關規定，包含商品名稱、生產及製造商名稱、主要成分或材料、製造日期等。

商業處表示，不要購買來路不明、標示不全商品，避免商品發生問題時，投訴無門，商品標示法及相關標示基準相關規定，可至商業處官方網站查詢。

春聯 紅包

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