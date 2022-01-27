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辦年貨市場人潮增 侯友宜呼籲一次買足

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
土城學府路民有市場6處出入口實施管控落實防疫。記者李定宇／攝影
土城學府路民有市場6處出入口實施管控落實防疫。記者李定宇／攝影

農曆春節將近，市場採買人潮不斷，為免成為防疫破口，新北市市場處加強市場防疫管理，新北市長侯友宜今視察土城學府路民有市場，現場6處出入口均實施管控，機車族與行人皆須戴口罩，並於出入口處進行實聯制、量額溫才可進入採買。

侯友宜表示，春節前夕是市場人潮最多的時候，往年都會湧進許多採買民眾，目前疫情狀況稍加嚴峻，千萬不要鬆懈，持續做好戴口罩、實聯制、酒精消毒、禁止試吃及邊走邊吃，並維持社交距離，更呼籲採買民眾「一次買足、買好就走」。

新北市府本月12日發布公告，要求各公、民有市場落實出入口管制、實聯制、手部消毒、佩戴口罩、量體溫等基本防疫措施，並加強人流管控、宣導安全社交距離、禁止試吃等。

市場處表示，目前各公、民有市場持續依中央規定進行防疫措施，後續也將依疫情變化調整，呼籲消費者應主動配合，共同防堵疫情。

國民黨三峽主委簡皇譽表示，民眾來市場採買，務必注意防疫措施，安全在市場採買，才能開心回家與家人共度好年。新北市議員江怡臻指出，過年期間是採買高峰期，自己身為媽媽和媳婦也需購買不少年菜，為春節做準備，今陪同侯友宜到學府市場，希望每位市民都能做好防疫才可安心過好年，享受跟家人團聚氛圍。

新北市長侯友宜上午視察市場防疫情形。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜上午視察市場防疫情形。記者李定宇／攝影

社交距離 侯友宜

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