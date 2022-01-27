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樂成宮出現貪食蛇隊伍 民眾：接種疫苗好過年

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作covid-19疫苗快打站，今早樂成宮前出現排隊人龍「貪食蛇」畫面。圖／台中市議員何敏誠服務處提供
東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作covid-19疫苗快打站，今早樂成宮前出現排隊人龍「貪食蛇」畫面。圖／台中市議員何敏誠服務處提供

農曆春節倒數，國內疫情卻升溫，民眾搶打第三劑疫苗好返鄉過佳節，東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作的covid-19疫苗快打站，今早在樂成宮前廣場舉辦，民眾大排長龍出現「貪食蛇」畫面，原300劑BNT疫苗供不應求，緊急再加打100劑BNT疫苗。民眾守秩序排隊、保持社交距離，有民眾說，過年趕緊打完第三劑，返鄉團聚好過年。

台中市議員何敏誠說，因應近期本土疫情持續升溫，南北縣市皆爆出群聚感染，中部目前雖無明顯疫情，但仍不可大意，呼籲民眾盡快施打第三劑。

今天上午台中天氣晴朗，一早出現排隊人潮，超乎預期，何敏誠說，經統計已達近340位民眾，因此特別緊急加碼100劑BNT，總共400劑疫苗，為的就是希望讓現場更多人可以施打，避免重症，增加防護力。

服務處執行長何昆霖表示，適逢年關將近，為了療癒民眾對於疫情的焦慮及緩解排隊等候情緒，市議員何敏誠服務處準備250張自行設計的Q版老虎春聯，現場發放。

拿到春聯的民眾直說，春聯很可愛，活動還沒結束大家就索取一空，他排隊拿到很幸運。

東區衛生所工作人員蔡小姐表示，所內目前苦於人力不足，此次快打站活動，很感謝何昆霖執行長與服務處同仁協助動線維持、資料填寫等協助工作，以行動支持一線防疫人員。

東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作covid-19疫苗快打站，今早樂成宮前出現排隊人龍「貪食蛇」畫面。圖／台中市議員何敏誠服務處提供
東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作covid-19疫苗快打站，今早樂成宮前出現排隊人龍「貪食蛇」畫面。圖／台中市議員何敏誠服務處提供
東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作covid-19疫苗快打站，今早樂成宮前出現排隊人龍「貪食蛇」畫面。圖／台中市議員何敏誠服務處提供
東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作covid-19疫苗快打站，今早樂成宮前出現排隊人龍「貪食蛇」畫面。圖／台中市議員何敏誠服務處提供
東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作covid-19疫苗快打站，今早樂成宮前出現排隊人龍「貪食蛇」畫面。圖／台中市議員何敏誠服務處提供
東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作covid-19疫苗快打站，今早樂成宮前出現排隊人龍「貪食蛇」畫面。圖／台中市議員何敏誠服務處提供
東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作covid-19疫苗快打站，今早樂成宮前出現排隊人龍「貪食蛇」畫面。圖／台中市議員何敏誠服務處提供
東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作covid-19疫苗快打站，今早樂成宮前出現排隊人龍「貪食蛇」畫面。圖／台中市議員何敏誠服務處提供

疫苗 疫情 衛生所

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