快訊

「油人楷模」涉收賄 中油高層辦公室搜出2700萬現金

蔣經國紙條賜名蔣萬安 一個孝字揭蔣孝嚴身世之謎

北市討論餐廳內用加嚴 要求店家確保實聯制

中央社 / 台北27日電

北市副市長黃珊珊表示，今天到目前沒聽到北市有新增個案，而這2天會討論餐廳內用加嚴，至於實聯制則是要求業者落實，若要檢查顧客有沒有掃碼，人力物力耗費太大。

黃珊珊早上在臉書發文，呼籲1816人曾到過大食代廣場、遠東百貨台北寶慶店B1美食街及中國科技大學等地，與雜誌編輯等確診者足跡重疊，應盡速採檢。

黃珊珊今早出席與文山區里長座談會，會前接受媒體聯訪，談COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況。

黃珊珊表示，目前沒聽到北市有新增個案，都在處理昨天的足跡與匡列等。昨天匡列200多人居家隔離，因為風險較高，希望民眾等市府安排防疫計程車接送採檢。

黃珊珊說，雜誌編輯這一案因從發病到確診間隔較長，足跡與人數匡列範圍很大，作業上比較慢，但今天採檢狀況會比較清楚，若有陽性就比較擔心，若全都是陰性是好消息。

黃珊珊並指出，雜誌編輯與另一名確診的幼兒園老師都去過的麵館，調查座位後發現他們並沒有直接相鄰而坐，但店內沒有監視器，無法得知2人有無進一步接觸，只能說都跟這家麵館有關聯，可能是環境問題或是員工將病毒帶至不同用餐區域。

媒體提問北市是否跟進桃園加嚴餐廳內用，黃珊珊回應，這2天會討論，而北市2級、3級警戒都有相關SOP，針對2.5級也已經規劃好、看要在什麼時機點用，若有狀況會在春節期間公布新的做法讓民眾依循。

媒體提問台南打算開罰沒掃實聯制的顧客，北市是否跟進。黃珊珊說，北市要求的是業者必須落實，若要查核每個上門的顧客有沒有掃碼，耗費的人力物力太龐大，基層主要都是查核店家，已經很辛苦。

黃珊珊表示，北市現在的原則是確診者去過的公共場所都公布，衛生局要匡列、採檢上千人，「真的很忙」，公布足跡前還要調查與彙整，速度比較慢。

黃珊珊 北市 足跡

延伸閱讀

傳LV不願提供賓客名單 黃珊珊：溝通後已配合

北市258人與科大確診者足跡重疊 遭居家隔離

黃珊珊臉書獨家？案18611漏一處足跡 衛生局不予回應

再爆2人！礁溪長榮確診學生與17人聚餐 北市公開足跡

相關新聞

辦年貨市場人潮增 侯友宜呼籲一次買足

農曆春節將近，市場採買人潮不斷，為免成為防疫破口，新北市市場處加強市場防疫管理，新北市長侯友宜今視察土城學府路民有市場，...

樂成宮出現貪食蛇隊伍 民眾：接種疫苗好過年

農曆春節倒數，國內疫情卻升溫，民眾搶打第三劑疫苗好返鄉過佳節，東區衛生所與市議員何敏誠服務處合作的covid-19疫苗快...

新北發放2000個春節平安袋 供年節急需家庭領取

新北市「春節平安袋」持續第7年分送，新北社會局表示，今年準備了2000個平安袋，民眾如有生活急需時，可去167個派出所根...

政府將開放核食進口 侯友宜：做好嚴格把關、稽查

政府即將開放福島核食進口，國民黨主席朱立倫昨表示，3年前的反核食公投，是經過779萬公民投票明確反對的。新北市長侯友宜說...

北海岸走春 警籲利用替代道路

春節假期北海岸遊客一向多，新北市金山警分局公布往年易塞車路段和時段，並提供替代道路路線。遊客下國道後往野柳、金山、石門尖...

三峽五寮里農路 搶修完成

新北市三峽區五寮里道路去年6月豪大雨造成路基流失、路面損壞及道路邊坡土石崩落，影響道路通行，新北市農業局為避免災害擴大影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。