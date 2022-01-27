北市討論餐廳內用加嚴 要求店家確保實聯制

台北市副市長黃珊珊表示，今天到目前沒聽到北市有新增個案，而這2天會討論餐廳內用加嚴，至於實聯制則是要求業者落實，若要檢查顧客有沒有掃碼，人力物力耗費太大。

黃珊珊早上在臉書發文，呼籲1816人曾到過大食代廣場、遠東百貨台北寶慶店B1美食街及中國科技大學等地，與雜誌編輯等確診者足跡重疊，應盡速採檢。

黃珊珊今早出席與文山區里長座談會，會前接受媒體聯訪，談COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況。

黃珊珊表示，目前沒聽到北市有新增個案，都在處理昨天的足跡與匡列等。昨天匡列200多人居家隔離，因為風險較高，希望民眾等市府安排防疫計程車接送採檢。

黃珊珊說，雜誌編輯這一案因從發病到確診間隔較長，足跡與人數匡列範圍很大，作業上比較慢，但今天採檢狀況會比較清楚，若有陽性就比較擔心，若全都是陰性是好消息。

黃珊珊並指出，雜誌編輯與另一名確診的幼兒園老師都去過的麵館，調查座位後發現他們並沒有直接相鄰而坐，但店內沒有監視器，無法得知2人有無進一步接觸，只能說都跟這家麵館有關聯，可能是環境問題或是員工將病毒帶至不同用餐區域。

媒體提問北市是否跟進桃園加嚴餐廳內用，黃珊珊回應，這2天會討論，而北市2級、3級警戒都有相關SOP，針對2.5級也已經規劃好、看要在什麼時機點用，若有狀況會在春節期間公布新的做法讓民眾依循。

媒體提問台南打算開罰沒掃實聯制的顧客，北市是否跟進。黃珊珊說，北市要求的是業者必須落實，若要查核每個上門的顧客有沒有掃碼，耗費的人力物力太龐大，基層主要都是查核店家，已經很辛苦。

黃珊珊表示，北市現在的原則是確診者去過的公共場所都公布，衛生局要匡列、採檢上千人，「真的很忙」，公布足跡前還要調查與彙整，速度比較慢。