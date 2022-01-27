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新北發放2000個春節平安袋 供年節急需家庭領取

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，在年假期間，如有家庭因遇緊急突發狀況時，春節平安袋可以即時應急。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，在年假期間，如有家庭因遇緊急突發狀況時，春節平安袋可以即時應急。記者江婉儀／攝影

新北市「春節平安袋」持續第7年分送，新北社會局表示，今年準備了2000個平安袋，民眾如有生活急需時，可去167個派出所根據點領取。另外「幸福保衛站」、「好日子愛心大平台」待用餐，春節期間照常運作；唯有宮廟熱食供應，因考慮疫情，改成外帶。

新北市長侯友宜表示，「春節平安袋」的發想是從2016年開始，因為過年期間，許多政府機關都放假，唯有各地的警察局和派出所、分駐所，在社會局長張錦麗的建議和媒合下，警察局、民政局、教育局和社會局通力合作，前後7年共發放11300份平安袋。在年假期間，如有家庭因遇緊急突發狀況時，可以即時應急。

海山分局文聖派出所女警張巧穎表示，有次她在訪一個少年個案時，少年不在家，家中卻有位獨居的長輩，因屋內家徒四壁，阿公在等待孫子下課後，從學校帶回營養午餐，她看了很難過，返回派出所後，將善心人士平日所捐贈的物資，拿一大袋給阿公。

慈祐宮主委陳圓光表示，每年春節期間，各宮廟都會準備熱食，但今年因考量疫情，避免群聚飲食，因此改成外帶。台灣優衣庫公司UNIQLO副理蕭斐璠表示，公司在全台共捐助1萬4千件衣物，這次為響應新北市春節平安袋，捐贈2500套刷毛床墊及1800件衣物。此外，元亨寺台北講堂、新加坡商艾益生台灣分公司、正方天恩功德會及土城修圓慈善會等合力贊助相關物資。

張錦麗表示，每袋物資有15項麵條、罐頭、泡麵，甚至口罩、暖暖包等，價值約850元，也感謝嘉里大榮物流公司，將2千個平安袋送到167個派出所和據點。

新北市「春節平安袋」持續第7年分送，新北社會局表示，今年準備了2000個平安袋，民眾如有生活急需時，可去167個派出所根據點領取。記者江婉儀／攝影
新北市「春節平安袋」持續第7年分送，新北社會局表示，今年準備了2000個平安袋，民眾如有生活急需時，可去167個派出所根據點領取。記者江婉儀／攝影

春節 警察

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