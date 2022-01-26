快訊

踩點範圍驚人！5確診者趴趴走兩禮拜 北市80處足跡一次看

曹西平悼蔡頭「走了不讓人知道」 心疼他憂鬱纏身

台北通不得為唯一申請管道 北市圖借閱證即起開放

中央社 / 台北26日電

北市政府今年度總預算案獲議會通過，逾1.2萬人支持議員苗博雅所發起「拒絕台北通強迫推銷」連署，決議其不得為北市公共服務唯一申請管道，北市圖借閱證今開放。

台北市議會今天宣讀通過北市府今年度總預算案，根據台北市主計處統計資料顯示，111年度總預算案歲出原列新台幣1745.82億元，審議結果刪減29.98億元、計列1715.84億元；歲入原列1719.97億元，審議結果淨減11.18億元、計列1708.79億元。

由於北市府近年力推台北通App，引發外界對個資隱私、數位足跡等質疑，社民黨台北市議員苗博雅20日也發起「拒絕台北通強迫推銷」全民連署活動；且經政黨協商後最終決議要求「北市府所提供公共服務不得以台北通為唯一申請管道」，獲大會通過。

對此，苗博雅晚間告訴中央社記者表示，目前連署活動有效人數已達1萬2000人，且將持續進行以達監督成效，另，台北市立圖書館今天也說借閱證不須綁定台北通。

苗博雅說，經和台北流行音樂中心溝通後，也允諾未來將比照其他大型場館，除台北通之外，將再增紙本填資等多元申請登錄方式。

除此之外，苗博雅指出，後續針對台北市社會局親子館和公托抽籤等事項，除保有原來申請管道外，也應增加線上預約等其他申請登錄途徑。將持續觀察北市府後續整體改善狀況，再讓連署活動擇期做階段性退場。

北市圖今天也透過新聞稿表示，為提供民眾多元管道、整合認證的市政服務申辦流程，鼓勵新辦、補發及展延借閱證期限的民眾可一併申辦台北通，另配合政策調整，民眾即日起申辦借閱證不強制結合台北通。

社會局也說，北市公托線上抽籤除結合台北通外，也提供線上登記、親帶證件查驗和臨櫃登記操作服務；北市親子館入館及課程預約也長期採行「線上預約、現場報名」雙軌制。

台北市文化局則指出，北流中心表演廳進場並無限用台北通，民眾也可使用身分證完成實聯制登錄入場。

對於柯文哲今天反批連署活動不就是在搜集資料，以及台北通概念是去參訪愛沙尼亞的成功經驗所建立。苗博雅晚間也透過新聞稿回應，活動訴求不是阻擋台北通，而是「反對強迫推銷」。

同時，也請柯文哲列舉世上有哪種聯署不用牽涉個資，重點在「自願性、非被迫配合」；並指愛沙尼亞的數位身分認證具完整法律規範，但做半套的台北通缺乏法律基礎，僅有薄弱的行政規則，無法相提並論。

北市 台北通 苗博雅

延伸閱讀

連署拒台北通強推 柯文哲反嗆議員：天啊！你才搜集個資

台北通個資疑慮 近萬人連署拒絕強迫推銷

拒柯文哲強迫推銷台北通 議員發起連署近萬人參與

北市人口將跌破250萬 市議會熱議「哪位副市長將失業」

相關新聞

台北市總預算1715億元過關 大砍29.98億元

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，原預定前天在議會二、三讀，卻因北市府向內政部聲請敬老金自治條例函告無效，引發市府突...

新北翻轉水環境3年總盤點 侯友宜自豪汙水處理全國第一

新北水利局今在市政會議報告「安居樂。水，翻轉新北市 我們正在寫歷史」，展現3年來的施政成果，包含改善44處多年積淹水點、...

憂八里汙水廠難撐全市量能？ 新北在五處加蓋水資中心

為分擔八里汙水處理廠量能，新北水利局在都會區規劃5座水資源中心，可就地處理汙水，預計興建完成後每日可負擔處理21.9萬噸...

柯文哲解釋非「突襲」議會並道歉 北市府總預算今過關

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，原預定前天在議會二、三讀，卻因北市府向內政部聲請敬老金自治條例函告無效，引發市府突...

瑞芳建成公園濕滑要改善 籲共同維護環境

瑞芳區建成公園啟用至今，受到很多小朋友喜愛，但是因下雨天數多，也造成多處地坪濕滑，還有草溝設計也讓民眾誤以為是地層下陷，今(26)日市議員林裔綺會勘，共同研議改善辦法，也希望民眾發揮公德心不要亂丟垃圾，一起維護公園環境。

瑞芳大型傢俱收運爆量 籲民眾提早預約

距離農曆春節只剩下五天的時間，家家戶戶也陸續開始大掃除，清出許多垃圾和大型傢俱，瑞芳清潔隊大型家具清運工作就增加2-3成，每天預約數量大概有20件，讓清潔隊員疲於奔命，呼籲民眾提早預約，以免擁擠而延遲收運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。