憂八里汙水廠難撐全市量能？ 新北在五處加蓋水資中心

為分擔八里汙水處理廠量能，新北水利局在都會區規劃5座水資源中心，可就地處理汙水，預計興建完成後每日可負擔處理21.9萬噸汙水，除可避免管線過長遭天災影響汙水排放，回收水也可就近補注河川基本流量，改善河川生態及水質。議員認為是有這樣的需求，但要說服周邊民眾恐不容易，且用地取得會相當困難。

新北市2019年汙水下水道，已達百萬戶，近3年內也完成2萬3千戶，接管率近7成，每日生活汙水量達88.6萬噸，其中八里汙水廠每日就處理約80.5萬噸，還要負擔北市及基隆汙水，範圍相當廣泛，光一個廠每日要處理115萬噸的汙水。

新北擔心如此廣大的範圍，會讓八里汙水管接管過長，遇地震等天災容易發生斷裂，導致汙水無法處理，因此規畫在現有的5座水資中心外，今年將推動興建樹林、塭仔圳、蘆北、板中及新店5座水資中心。

汙水下水道計畫科長陳冠華說明，新北中和、永和、三重及蘆洲等市區，目前都是透過汙水下水道接管，將汙水送至八里汙水廠處理，管線拉的很長，雖然目前沒有因天災斷裂過，僅有因工程損壞且迅速修復，但還是希望汙水能就近處理，還能在當地循環利用，補注河川基本流量，改善河川生態及水質。

陳冠華指出，新北除八里汙水處理廠外，現有三鶯、淡水、林口等三座獨立系統水資中心處理家庭汙水，每日可處理8.1萬噸汙水；北大及中港礫間水資中心則處理一般自然水域，每日可處理1.6萬噸水。

陳冠華表示，新規劃的5座水資中心，都要配合都市計畫及區段徵收，這不僅是分散八里汙水廠的量能，也為未來人口移入先做準備，因此目前較為成熟的是塭仔圳、新店等2座水資中心，預計農曆年後委託廠商做先期規劃，下半年開始陸續召開說明會與在地民眾溝通；其他3座則要待都市計畫完整後才能進行。

新北市議員劉哲彰表示，新店的確離八里太遠，就他了解水資中心應該是要蓋在十四張重劃區內，那邊沒有什麼住宅，未來也是蓋在地下，上面就是公園，不會有什麼民眾反彈。