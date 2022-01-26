新北翻轉水環境3年總盤點 侯友宜自豪汙水處理全國第一

新北水利局今在市政會議報告「安居樂。水，翻轉新北市 我們正在寫歷史」，展現3年來的施政成果，包含改善44處多年積淹水點、翻轉板橋湳仔溝、蘆洲鴨母港溝、4年25萬戶汙水接管、建立熊猴森高灘地樂園品牌、接軌國際推動生態治水及智慧防汛平台等。

水利局長宋德仁說明，新北的沉痾積水3年內已改善44處，預計於今年汛期前讓永和國光路49巷、板橋僑中二街、三峽大學路及鶯歌中正二路與八德路口等4處積水點發揮功能，並透過智慧防汛平台、滯洪池、逕流分離、預抽及提早起抽、出流管制、透水保水等六大策略作為聯合治水，其中逕流分離、出流管制及透水保水可增加超過200萬立方公尺量體，儘量把水留在陸地上，降低氣候變遷短延時強降雨所帶來的威脅。

宋德仁指出，汙水接管百萬戶已於2019年達標，預計今年可達成侯友宜宣誓的「4年25萬戶」，過去超過10年無法解決接管沉痾問題，三年內也完成2萬3000戶，讓淡水河水質改善更向前一步。另外，10年多的四大黑龍江中，板橋湳仔溝及蘆洲鴨母港沉痾，兩年內成功蛻變兼具防洪，打造景觀及生態都市河廊；中和藤寮坑溝更創全國之先，改善原有三面光混凝土渠道，營造富自然生態的水岸空間，更成為水利署水環境參訪案例。

另外，淡水公司田溪及三芝八蓮溪進行了固床工改善，回復河川縱向廊道，讓河川生態得以恢復。防汛機制上則由過去被動人工監看通報的方式，改變為主動智慧防汛平台，自動監測發出警示，迅速執行應變機制，搭配抽水站預抽增加56萬立方公尺動態滯洪空間，大大減低都市淹水的風險。

宋德仁提到，新北市1382公頃的高灘地，建置了超過210公里的完整河濱自行車道路網、連結北北基桃，讓民眾能體驗沿線美景，且河岸景觀升級建置11座全齡共融式遊戲場域，讓「熊猴森」都在新北，打造河濱休閒新品牌，讓新北市成為國際知名水岸城市。未來碧潭堰改善工程、瓦磘溝整治工程、三峽河長福橋改建及配合塭子圳貴子坑溪整體環境營造等建設，也會讓新北的水岸建設更美好。

侯友宜表示，新北營造水環境的永續城市，三年來汙水處理率全國第一，更重要的團隊把鴨母港溝、湳仔溝、藤寮坑溝，幾條又髒又臭且惡名昭彰的溝渠蓋成一個豐富生態的水環境，讓大家可以去休閒。另外，高灘地成休閒好去處、新北44個積淹水沉痾也獲得解決，讓新北成為透水保水的海綿城市，未來面對貴子坑溪的水環境以及瓦磘溝的整治也會全力以赴。