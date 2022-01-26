台北市總預算1715億元過關 大砍29.98億元

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，原預定前天在議會二、三讀，卻因北市府向內政部聲請敬老金自治條例函告無效，引發市府突襲、藐視議會風波，議員怒而暫擱預算案，經柯文哲向議會道歉，解釋是誤會，並迫切希望災準金、二備金通過，總預算下午在議會宣讀通過。

北市主計處指出，今年歲出原列1745.82億元，審議結果計列1715.84億元，刪減29.98億元；歲入原列1719.97億元，審議結果計列1708.79億元，淨減11.18億元，歲入歲出相抵計差短7.05億元。另外，連同債務還本75.13億元，合計尚須融資調度82.18億元，全數以前年度歲計賸餘予以彌平。

今年歲出和去年相比，去年僅刪減3.73億，以1727.7億元通過，是市長柯文哲任內最低；今年1745.82億元，預算編 較多，審議結果為1715.84億元，大刪了29.98億元。

主計處指出，29.98億元中，主要刪減項目為衛生局辦理新冠肺炎疫苗及相關防治用品等經費，原列28億元，刪減27.99億元，准列2000元，保留預算科目。

另外，環境保護局辦理高架橋樑暨快速道路撿拾作業委外費用0.24億元、環保稽查大隊辦理環保勤務中心委外計畫費0.07億元，以及秘書處辦理台北市政府市政八週年紀念特輯規畫0.04億元，全數刪除。

文化局及圖書館辦理臺北市音樂與圖書中心工程原列0.54億元，刪減0.53億元，准列0.01億元；公運處辦理捷運轉乘公車補貼款原列3.95億元，刪減0.25億元，准列3.70億元；資訊局辦理資訊系統維運、功能擴增及推動服務相關費用原列1.94億元，刪減0.19億元，准列1.75億元。

總預算第二次追加（減）預算案部分，歲入原列追加62.65億元、追減0.01億元，審議結果計列追加62.67億元、追減0.01億元。其中追加淨增0.02億元是中央補助市府的教師專案退休補助收入，依市府教育局實際退休人數核算所致。

歲出部分，原列追加84.98億元、追減1.71億元，審議結果計列追加81.47億元、追減1.71億元，其中追加刪減3.51億元，是110年度台北市總預算災害準備金3.50億元及補助財團法人台北市文化基金會辦理西門紅樓及臺北市電影主題公園經營管理及藝術推廣，因疫情影響致收入短收，共0.01億元。歲入歲出相抵計差短17.1億元，全數以移用前年度歲計賸餘予以彌平。