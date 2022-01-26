柯文哲解釋非「突襲」議會並道歉 北市府總預算今過關

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，原預定前天在議會二、三讀，卻因北市府向內政部聲請敬老金自治條例函告無效，引發市府突襲、藐視議會風波，議員怒而暫擱預算案，經柯文哲下午向議會道歉，解釋是誤會，並迫切希望災準金、二備金通過，總預算才在議會宣讀通過。

市府總預算案，議員不滿24日政黨協商一結束，就收到北市府發函給行政院的電子公文，要向內政部聲請敬老金自治條例函告無效。由於時間點太巧合，議員們怒嗆市府突襲，批評柯文哲藐視議會，下午臨時大會中要求柯文哲先道歉，才願意宣讀通過今年的總預算案。

柯文哲下午舉行防疫記者會時，關於昨天議會的風波，強調市府不可能邈視議會，也知道審預算很辛苦，所以會尊重議會決議，這事情是誤會，昨天副市長黃珊珊去議會黨團說明，關於造成誤會，表示抱歉，但現在還是疫情期間，迫切希望災準金、二備金通過，不然疫情還是很麻煩。

國民黨議會黨團秘書長王欣儀說，現在疫情嚴峻，既然柯文哲已道歉是時間差問題，並非邈視議會，但市議會表決通過敬老金自治條例，並否決覆議，但市府卻說議會違法、違憲，她也譴責柯文哲以疫情理由，要求預算通過，但市府原本編列28億第三劑疫苗相關防疫預算，議會原本希望可以保留部分金額，結果市府竟然說沒有需求，又提不出計畫就想動用災準金，很不負責任。

議長陳錦祥指出，議會也已函文給行政院，確認敬老禮金自治條例是議會三讀通過的法案，市政府要尊重議會。議會法規室指出，敬老禮金性質並非社會救助，而是北市尊敬長者實行30多年的重要福利政策，不應該有排富的差別待遇，另外此自治條例授權市府依財政狀況訂定發給金額，符合預算和財政收支平衡的精神。

另外，依大法官解釋，法律案和預算案兩者性質不同，此案是法律案，並沒有立法機關對於預算案不得為增加支出的問題，且北市過去已發放30餘年，沒有增加大額的支出，沒有砥觸地制法及財政紀律的問題。

市議會下午待柯文哲道歉後，議會隨即宣讀總預算，二讀通過後，三讀文字授權議事單位整理，北市總預算通過。